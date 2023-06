Quem é o bartender que vai representar Portugal além-fronteiras?

Há 20 anos pouco se falava de coquetelaria, mas hoje é assunto sério para muitos. Simples, teatrais, com muito ou pouco álcool (e até sem álcool), os cocktails têm vindo a ganhar terreno um pouco por todo o país. Os restaurantes já não dispensam dedicar-lhes uma carta e também já temos, inclusive, um bar entre os melhores do mundo – o Red Frog, em Lisboa –, e outros tantos a merecer destaque. Pois bem, no passado dia 24 de Maio, no Planto, o restaurante do chef Vítor Adão, no Cais do Sodré, presenciámos mais um exemplo da relevância desta arte.

Foi lá que se deu a semifinal da 8.ª edição da World Class Portugal, uma iniciativa para eleger o melhor bartender em Portugal, dando protagonismo à coquetelaria, que irá depois representar o país numa prova global, em São Paulo, no Brasil. “Sendo esta a maior competição global, com cerca de 60 países, é muito importante ter um bartender português a representar o nosso país neste fórum global”, defendeu Honório Oliveira, da Diageo (um dos maiores grupos de bebidas alcoólicas do mundo). Para o também embaixador do World Class em Portugal, “o melhor bartender não é só o que faz os melhores cocktails; é também aquele que recebe melhor os seus clientes” – um dos critérios analisados pelo júri durante a competição, a par de outros, como a sustentabilidade. “Este ano, estão muito presentes conceitos como a sustentabilidade, o produto local, que tentamos incorporar na competição”, explicou o responsável. Como aconteceu no passado com o elemento terra, todas as provas tiveram um denominador comum, o fogo. “A ideia é fazer com que os bartenders se inspirem num elemento”, sublinhou.

Arlei Lima

No decorrer da semifinal, os nervos estavam ao rubro, até na plateia que assistia aos desafios propostos aos 13 barmen a concurso. Cada um tinha designada uma de quatro bebidas – gin Tanqueray no.10, tequila Don Julio, e os whiskeys Johnnie Walker Black Label e The Singleton 12 – para utilizar como base do seu cocktail, preparado em cerca de seis minutos. Durante este tempo, os aspirantes à final nacional tiveram de ser capazes de apresentar, com clareza, as suas criações – umas mais performativas, outras mais clássicas e outras mais inovadoras. Depois, em quatro minutos responderam às perguntas que lhes foram feitas pelo júri composto pelo chef Vítor Adão (Planto e Plano); o vencedor do ano passado João Costa, barman no Torto, no Porto; Paulo Gomes e Emanuel Minez dos bares Red Frog e Monkey Mash; e Jenna Ba, a embaixadora global do gin Tanqueray que nesse dia também apresentou um novo produto da sua marca (um perfume).

Para Vítor Adão, um apaixonado pela coquetelaria, faz todo o sentido ter cozinheiros a avaliar e também a dar formação numa prova deste género. “A cozinha está muito ligada ao bar. Tanto que, por exemplo, um dos cocktails que hoje teve em voga foi um whiskey que tinha por base fumados fermentados, fogo. Nota-se aqui uma parte muito intensa de cozinha”, disse.

Arlei Lima A prova de César Bolas (Casa do Gadanha, Estremoz)

Vítor Adão comentou ainda que “o nível é incrível este ano”. “Tens, neste momento, dezenas de barmen e barmaids incríveis, com um talento fora do normal, em Portugal. Hoje tivemos a sorte de ter aqui 13 concorrentes que foram todos maravilhosos”, justificou. E isso percebeu-se pela longa deliberação do júri. Já com os convidados de copo na mão e petiscos espalhados pela mesa, foram anunciados os finalistas. São eles Bernardo Rodrigues (Pedro Lemos, Porto), César Bolas (Casa do Gadanha, Estremoz), Diogo Lopes (Nexo ½ Bar, Lisboa), Fernando Sousa (The Royal Cocktail Club, Porto), Lucas Laranjo (Monkey Mash, Lisboa) e Rui Pereira (Origens, Ponte de Lima). Com muito fair play, todos se congratularam.

A final portuguesa está marcada para o dia 22 de Junho e os bartenders vão ter de apresentar as suas melhores propostas ao longo de três desafios. Espera-se que a decisão seja tão difícil quanto esta.

