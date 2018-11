Quentes, boas e grátis: celebre o magusto em Oeiras e Algés

Enfrente o frio do Outono com uma dúzia de castanhas e um copo de jeropiga na mão. A proposta é da Câmara Municipal de Oeiras que vai oferecer castanhas durante dois dias em dois fins-de-semana diferentes.

A festa faz-se já no domingo, dia de São Martinho, no Largo 5 de Outubro, em Oeiras, entre as 11.00 e as 22.00. O programa inclui uma fogueira ao ar livre, a oferta de castanhas à população e concertos de gaita de foles e bombos a partir das 17.00. O ponto alto, no entanto, vai para a inauguração das iluminações de Natal, às 18.00.

Pela primeira vez este ano, a câmara em parceria com a Associação Comercial e Empresarial dos concelhos de Oeiras e Amadora estende a festa a Algés. Este segundo magusto acontece no sábado, dia 17 de Novembro, no jardim Palácio Anjos. Pegue nos miúdos porque não vão faltar pinturas faciais, entrega de rebuçados e balões, bem como momentos de animação musical, a cargo da Tuna Académica da Associação Cultural Sénior de Algés (16.00).

Conte ainda com uma pequena venda de artesanato, enchidos, doçaria e muitos outros produtos regionais.

Texto editado por Cláudia Lima Carvalho

