Quer aprender a escalar? Agora há aulas na megaparede de escalada do Jamor

É certo que aos fins-de-semana sabe bem ficar em casa a descansar, mas o exercício físico deve ser praticado um pouco todos os dias. E se gosta de escalar, este é mais um motivo para sair de casa. Se nunca escalou, não se preocupe, porque também vai poder trepar por esta megaparede. Agora há aulas de escalada no Parque Urbano do Jamor e as actividades já começaram.

Uma coisa é certa: todas as aulas vão ser acompanhadas por técnicos credenciados da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, por isso não há que ter receio de nada. A parede tem 135 metros quadrados no total e nem mais, nem menos do que 12 metros de altura e 9 de largura. O equipamento conta, ainda, com sete vias de escalada, sendo que duas são próprias para aqueles que nunca praticaram a modalidade.

E como não é aconselhável começar a fazer exercício físico sem se estar bem preparado para tal, há ainda um muro com 35 metros quadrados e 3 metros de altura, onde todos os participantes podem fazer o aquecimento antes de embarcarem na escalada desta megaparede.

Por agora, estas aulas só estão disponíveis ao fim-de-semana: aos sábados das 14.30 às 18.00 e aos domingos das 09.45 às 13.00. Mas o melhor ainda está para vir: a utilização da parede é totalmente grátis e livre de inscrições.

Parque Urbano do Jamor. Cruz Quebrada

