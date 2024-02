Quer casar no Santo António? As candidaturas abrem no Dia dos Namorados

Este ano, os Casamentos de Santo António vão juntar 16 casais sob a benção do santo casamenteiro. As candidaturas abrem a 14 de Fevereiro e fecham a 27 de Março.

Aconteceu pela primeira vez em 1958 e, até hoje, já se realizaram 400 casamentos. Os Casamentos de Santo António são uma tradição das Festas de Lisboa e, em Junho, prometem juntar mais uns quantos casais. As candidaturas para a edição deste ano abrem no Dia dos Namorados.

A cerimónia acontece no dia 12 de Junho, entre a Sé de Lisboa e o Salão Nobre dos Paços do Concelho, e apenas 16 casais terão a oportunidade de celebrar a sua união neste dia. Para isso, devem formalizar a sua candidatura entre 14 de Fevereiro e 27 de Março.

A ficha de inscrição pode ser levantada nas Lojas Lisboa de Alcântara, da Baixa, de Entrecampos, Marvila e do Saldanha. Para ser elegível à candidatura, terá de cumprir os requisitos previstos nas condições gerais de participação, disponíveis no site da EGEAC. Entre eles, é necessária a apresentação de comprovativo de residência permanente no município de Lisboa de um dos elementos do casal.

