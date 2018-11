Quer conhecer o centro de recuperação de animais de Monsanto?

Primeiro desmontamos o acrónimo: é o Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa. E abre as portas a 23 de Novembro, sexta-feira, para dar a conhecer o trabalho que desenvolve.

Fundado em 1997, recolhe (ou recebe), trata e liberta animais autóctones da fauna portuguesa que estejam feridos ou debilitados – gostam de recordar o episódio em que receberam uma águia que achava ser uma galinha. E em 2016, fizeram a primeira devolução em Portugal de uma águia-imperial-ibérica à natureza.

No próximo dia 23 de Novembro, Dia da Floresta Autóctone, acontece o Dia Aberto do LxCRAS, numa visita ao Espaço Biodiversidade, em Monsanto, onde o centro está instalado. Na visita é feito um percurso a pé pelo espaço, onde o LxCRAS está instalado, e durante o qual será apresentado o centro, os seus objectivos, a forma de funcionamento e a que animais se destina – embora a visita às instalações dos animais não faça parte do percurso. Afinal, estão em recuperação e precisam de paz e sossego.

Uma oportunidade para conhecer também qual é a nossa fauna selvagem e saber como ajudar sempre que encontrar um animal em apuros.

A actividade, de entrada livre, começa pelas 10.30 no Centro de Interpretação de Monsanto e terá um número máximo de 20 participantes. Por isso mesmo pede-se inscrição através de telefone ( 218 170 200) ou email (monsanto@cm-lisboa.pt) até às 12.30 de 22 de Novembro.

