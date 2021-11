Quero provar os teus croissants, Maria

Pseudónimos são comuns na literatura, já identidades secretas no universo das pastelarias nem tanto. Mas que as há, há. É o caso da Maria Croissant. Não sabemos quem manda nesta nova croissanteria da Praça de Londres. É um mistério. “A empresa responsável pela minha imagem não dá a caram única e exclusivamente, porque a estrela sou eu! O destaque deve ser dado apenas à marca, que tem uma identidade e carisma tão próprios”, diz-nos a figura fictícia, que dá nome à croissanteria, via email.

Gabriell Vieira

Dito isto, vamos ao que realmente interessa. O aroma a croissant acabado de sair do forno sente-se logo à entrada da nova loja, que abriu este mês. Assim como a identidade dos responsáveis, a receita da massa é um segredo absoluto, mas Maria Croissant avança que os “ingredientes da melhor qualidade”, a “crosta crocante” e o “miolo húmido e areado”, são o que marcam a diferença. “Inspirei-me na Maria Antonieta, que levou da Áustria a receita do croissant folhado, e criei um meio folhado com um sabor bem português. Considero-me uma fusão entre o croissant original e a tradicional pastelaria portuguesa”, acrescenta.

Gabriell Vieira

O croissant pode ser pedido simples ou com um dos muitos recheios doces e salgados. “Dos doces, os que se têm destacado como preferidos dos mes chers são o de creme ovo (2€), creme avelã (2,2€) e maçã e canela (2,7€), já nos salgados têm sido o de doce abóbora e queijo creme (2,5€), salmão (3,9€) e frango (3,7€)”, garante. Os mais tradicionais, como o misto (2€), são uma opção segura para aqueles que gostam pouco de arriscar.

Gabriell Vieira

A uma carta clássica junta-se o “capricho do mês”, com edições limitadas. No próximo mês, o capricho será o sabor natalício a Ferrero Rocher (2,7€), disponível até ao final do ano. Nesta corte, como lhe chama a marca, além dos croissants servem-se também produtos de cafetaria e sumos naturais. Há ainda menus de pequeno-almoço e almoço (com sopa incluída).

Gabriell Vieira

Em dias de sol, a agradável esplanada em plena praça pede para nos sentarmos, mas é lá dentro que se vive a experiência completa da croissanteria. Nas paredes do interior, um busto em néon da antiga rainha francesa Maria Antonieta contrasta com os tons rosa das mesas e sofás e com o azul claro das paredes. No total, o espaço senta 54 pessoas.

Gabriell Vieira

A estética é muito semelhante à da primeira loja, que abriu em Dezembro de 2020 no Centro Comercial Oeiras Parque. A loja da Praça de Londres é a segunda da marca, mas em breve irá abrir um terceiro espaço no Centro Comercial Colombo e, em 2022, deverá chegar à Margem Sul.

Praça de Londres, 4 B. Seg-Dom 08.00-20.00

