Quioto proíbe turistas de entrar no popular bairro japonês das gueixas

Ao longo dos últimos anos, o comportamento descontrolado dos turistas tornou-se uma prática bastante comum em muitos locais de beleza natural ou de importância cultural, seja por vandalismo, ruído excessivo ou simplesmente mau comportamento. Na verdade, são já muitos os destinos que agora gostavam de manter os turistas afastados.

Há uma área específica em Quioto que é uma delas. As autoridades locais da cidade japonesa anunciaram que vão proibir o acesso turístico ao bairro das Geishas – Gion – no próximo mês, devido ao “comportamento fora de controlo” dos turistas.

Esta zona da cidade é um verdadeiro íman turístico, com centenas de milhares de turistas da cidade a visitar Gion para ver as artistas profissionais em acção. As gueixas e maiko (que são as adolescentes estagiárias) são conhecidas pelos seus característicos quimonos, enfeites de cabelo decorativos e maquilhagem branca, cuja tradição remonta centenas de anos.

Com esta nova protecção, as pequenas vielas do bairro histórico ficarão completamente isoladas dos turistas, e vários restaurantes e casas de chá passarão a servir apenas as gueixas, os seus clientes e residentes locais, segundo o South China Morning Post.

Esta medida não surgiu do nada. Em 2019, as autoridades introduziram uma multa para aqueles que fossem apanhados a assediar gueixas, depois de terem surgido casos horríveis de gueixas a serem perseguidas na rua ou de terem sido fotografadas sem consentimento. No entanto, os avisos de que fotografias não solicitadas resultarão em multas de ¥10.000 (61€) passam muitas vezes despercebidos.

“Acho que os turistas estrangeiros que esperam pelas maiko, nas áreas em que é proibido fotografar em Gion, conhecem as regras, mas estão a ignorá-las. Mesmo que alertemos os turistas, nesta altura é difícil fazê-los cumprir”, disse Isokazu Ota, secretário representativo de Gion do Conselho Distrital da cidade de South Side, à CNN.

“Já não era sem tempo”

Ed Cunningham, editor na Time Out em Londres, viveu em Quioto durante um ano e diz: “Não é surpreendente que os turistas tenham sido banidos de Gion – e, para ser honesto, já não era sem tempo. Durante o tempo em que morei em Quioto, vi muitos turistas desequilibrados a comportarem-se de forma horrível em Gion – alguns a gritar, a correr e até a empurrar pessoas do caminho à procura de uma gueixa. As gueixas merecem privacidade e respeito, espero que agora o consigam”.

Embora a medida seja penalizadora também para os visitantes respeitadores, já estava na hora de ser implementada. O conselho local espera que a restrição não só ajude a proteger as gueixas e as maiko, mas também ajude a preservar a antiga tradição japonesa.

+ Este é o melhor país do mundo, segundo meio milhão de viajantes

+ É oficial: este é o melhor destino de ski da Europa