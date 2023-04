Raiz Spring Party: a festa das colheitas chega ao Beato

No próximo sábado, a empresa de horticultura vertical Raiz celebra as primeiras colheitas do ano nos Arroz Estúdios. A entrada é gratuita.

Criada dentro de uma estufa, em plena cidade, a horta vertical da Raiz é o sítio onde nascem e crescem 15 tipos de verduras e legumes – incluindo manjericão, pepinos, pimentos doces, tomates e beringelas –, todos cultivados no mesmo sistema modernizado de irrigação e aproveitamento de água. No dia 22 de Abril, os mais curiosos terão oportunidade de visitar a horta e de participar na festa de Primavera da Raiz, que acontece nos Arroz Estúdios. O evento é de entrada gratuita.

A iniciativa serve para celebrar as primeiras colheitas do ano e o Dia Mundial da Terra. A programação conta com comida, música, visitas à horta, networking e um ambiente dedicado à aprendizagem de agricultura urbana. Em comunicado, a organização promete “um evento para os cinco sentidos”.

A festa começa às 16.00 e durante a primeira hora os convidados podem provar uma selecção de aperitivos e ainda uma limonada cor-de-rosa. Para além das entradas de boas-vindas, o Mezcal Sour da Raiz será o cocktail oficial desta celebração, enquanto a pasta al pesto será a especialidade confeccionada com os ingredientes da horta.

O DJ set de A Costureira anima a pista ao final da tarde, altura em que começam as visitas guiadas à horta. Poderá experienciar as diferentes texturas de folhas, caules e solos e aprender um pouco mais sobre a agricultura vertical em meio urbano e ainda falar com uns fundadores do projecto.

Arroz Estúdios, Avenida Infante Dom Henrique (Xabregas). Sáb, 16.00-21.30. Entrada livre

Texto editado por Mauro Gonçalves

