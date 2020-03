Ramiro abriu um novo restaurante e tem menus a partir dos 3€

A cervejaria Ramiro rendeu-se à tendência actual de entrega ao domicílio e criou o seu próprio serviço o ano passado. Quase um ano depois, a maior fila da Almirante Reis abre um novo espaço, no mesmo edifício, mas na porta ao lado: no Maruga by Ramiro pode levantar as suas encomendas de take-away, mas também consegue comer lá a partir de 3€.

A abertura do novo restaurante foi anunciada pelo próprio gigante da restauração lisboeta na última terça-feira. Chama-se Maruga by Ramiro e serve para agilizar o serviço de entrega ao domicílio que lançaram em Maio de 2019, podendo levantar aqui todas as encomendas feitas através do site. Se não estiver com pressa, pode aproveitar para experimentar o brunch, como lhe chamam: esta refeição é servida das 12.00 às 17.00 e é um banquete para comer no local que inclui gambas cozidas, amêijoas ou o famoso prego do lombo.

Ver essa foto no Instagram #ramiroathome #marugabyramiro #lisboa #marisco #seefood Uma publicação compartilhada por Ramiro® at Home (@ramiroathome) em 10 de Mar, 2020 às 6:44 PDT

O nome sugere uma homenagem a Maruga, a esposa do senhor Ramiro. Foi ela que herdou o negócio, juntamente com a filha Ana e o genro Pedro, depois da morte do marido em 2009. Com capacidade para cerca de 40 pessoas, o espaço tem vários menus com refeições de marisco rápidas. O mais barato, a 3€, inclui quatro gambas cozidas e uma bebida (refrigerante, imperial ou água).

Se for fã do prego, há um menu que lhe fica a 8€ e inclui ainda bebida e café. Também pode escolher uma dose de gambas à guilho ou de amêijoas, ambas com pão, bebida ou café (9,50€). Para os indecisos entre o prego e as gambas, há um menu mais completo que inclui os dois, mais pão, bebida e café (14€).

Se quiser levar estes menus em formato take-away, o café é sempre substituído por batatas fritas gourmet. A todos os menus pode também acrescentar um mini prato com quatro gambas cozidas (2,50€).

Avenida Almirante Reis, 1 (Intendente). Ter-Dom 12.00-17.00.

