Ranking: as capitais europeias com as melhores redes de metro

Adoramos uma cidade onde se anda bem a pé mas, com o Inverno a aproximar-se e muitos de nós a planear as férias sazonais, por vezes o transporte público é a maneira mais confortável e rápida de se deslocar.

A maioria das grandes cidades europeias tem uma rede de metro que varia em extensão, idade, características arquitectónicas e qualidade. Para nos ajudar a perceber quais as mais fiáveis, ou onde é melhor apanhar o autocarro, a plataforma de bagagem Bounce fez alguma pesquisa até chegar a um top 10.

O estudo teve em conta o número de estações, o comprimento das linhas, o número de passageiros anuais e as avaliações do Google para redes de metro nas principais capitais europeias. E a capital com a pontuação geral mais alta foi… (rufem os tambores) Oslo! Com 101 estações e uma média de 4,13 em 5 estrelas no Google, Oslo lidera o ranking com uma pontuação de 8,06.

Em segundo lugar está Sófia, que tem uma impressionante taxa de aprovação de 95% e uma média de 4,28 estrelas no Google. Em terceiro, e com 259 milhões de passageiros anualmente, está Atenas. Descubra o resto do ranking abaixo, onde não falta Lisboa.

As 10 capitais europeias com as melhores redes de metro

1. Oslo Metro (Oslo T-Bane)

2. Metro de Sófia (Софийски Метрополитен)

3. Metro de Atenas (Μετρό Αθήνας)

4. Metro de Madrid (Metro de Madrid)

5. Metro de Varsóvia (Metro Warszawskie)

6. London Underground

7. Metro de Lisboa (Metropolitano de Lisboa), Metro de Copenhaga (Københavns Metro) e Metro de Bucareste (Metroul din București)

10. Metro de Praga (Pražské Metro)

