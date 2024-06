Ranking: estes são os melhores museus de futebol da Europa

A menos que tenha estado a viver debaixo de uma pedra (ou fora da Europa), sabe com certeza que o Campeonato Europeu de Futebol começou na Alemanha no passado fim-de-semana. É difícil não ser contagiado pela febre do desporto-rei durante um grande torneio. A LiveFootballTickets aproveitou o momento de entusiasmo e foi à procura dos melhores museus de futebol para visitar em todo o continente europeu.

Para os classificar, a empresa – que tem sede em Madrid mas se dedica à venda de bilhetes para jogos de futebol sobretudo no Reino Unido – teve em consideração as avaliações feitas pelos visitantes desses museus no TripAdvisor e o custo de entrada. O vencedor foi o Museu do Futebol Grego, na cidade cretense de Chania, com entrada gratuita e uma pontuação de 4,94, na avaliação dos seus visitantes.

Em segundo lugar, empatados, ficaram o Museu do Estrela Vermelha, em Belgrado, e o Museu do Futebol Escocês, em Glasgow. O primeiro é ligeiramente mais barato (5,10€ contra 5,90€), mas o segundo tem avaliações um pouco melhores (4,72 contra 4,44).

Embora não esteja no pódio, Portugal leva a taça do país com mais museus no top 10. O Museu Cosme Damião, do Benfica, e o Museu do FC Porto entram na lista, mas não são os únicos: o Museu CR7, no Funchal, também lá está – e até mais bem classificado.

Os 10 melhores museus de futebol da Europa

1. Museu do Futebol Grego, Grécia

2. Museu do Estrela Vermelha, Sérvia

Museu do Futebol Escocês, Reino Unido

4. Museu CR7, Portugal

5. Museu do Futebol, Roménia

6.Museo Del Calcio, Itália

7. Museu do Futebol Alemão, Alemanha

8. Museu do Benfica, Portugal

9. Museu do FC Porto, Portugal

10. Museu Nacional do Futebol, Reino Unido

