Numa arte onde as mãos estão predestinadas a ocuparem-se de pequenas coisas, Raquel Poço deu por si a precisar de um espaço maior. Trocou o espaço partilhado à beira da Avenida Duque de Loulé e rumou a Alcântara, onde encontrou uma loja e atelier que lhe assenta que nem uma luva. "O outro espaço tornou-se muito pequenino. E eu também queria dar esse salto de vir para um sítio que fosse mais de passagem", explica a joalheira à Time Out.

Afinal, não eram só as jóias de Raquel que precisavam de mais espaço, era a própria joalheira que sonhava com uns metros quadrados extra, onde pudesse dar largas a outras áreas de interesse, como a cerâmica ou a tecelagem. Mas já lá vamos.

DR

Aqui, convivem várias artes. Diogo Ferreira, da dupla da Grau Cerâmica, assina o projecto de interiores. As cores, neutras, deixam que as texturas falem mais alto – um pouco como já acontece nas peças de joalharia de Raquel Poço, muitas vezes de aspecto tosco e acabamento imperfeito, para que nunca se perca a ligação à natureza e às formas mais orgânicas.

Paredes, mesas (em cimento pigmentado, do Tosco Studio), candeeiros – tudo pede para ser tocado. No centro, brilha a mais recente colecção da autora. "Quis ir um bocado ao sabor do que as pessoas gostavam", refere. O resultado está à vista e surpreende pelo uso da cor e pela escolha de pedras e pérolas. São estas as estrelas do novo espaço, aberto ao público da parte da frente, reservado a eventos especiais das cortinas para dentro.

© Carinho Mio

A sala interior é um prolongamento da loja. Aqui, Raquel quer promover uma agenda que vá além da joalharia. No horizonte, estão já workshops de entalhe em madeira com a Luna Home Decor e com a Grau Cerâmica, que co-assina as nove peças espalhas pelo espaço. São feitas em cerâmica, com elementos em latão, a provar que esta joalheira não quer ficar pelos acessórios de moda.

O mundo de Raquel Poço é, na verdade, mais abrangente – inclui, entre outras coisas, flores secas, que vende aqui diariamente. Vedado ao público, fica só mesmo o espaço de trabalho da autora, esse sim, reservado à joalharia, numa casa aberta a todas as manualidades.

Rua do Sacramento a Alcântara, 64 (Alcântara). 91 651 0259. Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb 10.00-13.00

