Depois de Espanha e Itália, o projecto do grupo Inditex para a integração de pessoas com alguma forma de incapacidade no mercado de trabalho chega a Portugal. A Zara Home for&from abriu em Alcochete, em parceira com a VilacomVida, a mesma instituição que representa o Café Joyeux.

Chama-se Zara Home for&from e é a mais recente abertura no Freeport Fashion Outlet, em Alcochete. Mais do que uma loja – com 150 metros quadrados e artigos de antigas colecções da marca espanhola –, o espaço marca a chegada a Portugal de um projecto de inclusão social que conta já com 14 lojas em Espanha e uma em Itália. A Inditex associou-se à VilacomVida, uma IPSS que trabalha para criar condições para que jovens com alguma forma de incapacidade, em especial do foro intelectual e do desenvolvimento, tenha lugar no mercado de trabalho.

A loja é gerida pela associação e emprega 17 pessoas com diferentes tipos de incapacidade física, sensorial ou intelectual – ou com "capacidades especiais", como são referidas pelo projecto. No novo espaço, onde predominam os castanhos e beges, os produtos surgem organizados em função das divisões da casa, mas também agrupados por famílias cromáticas.

© domo fotografia sl A equipa da nova Zara Home for&from

Internacionalmente, a Inditex (dona da Zara) arrancou com o projecto for&from em 2002, com a abertura de uma loja Massimo Dutti em Palafolls, em Barcelona. A iniciativa alastrou a outras marcas do grupo, como a Pull&Bear, a Bershka, a Straduvarius ou a Oysho. Em 2019, abriu a primeira for&form em Itália. Hoje, são mais de 750 as pessoas empregadas pela cadeia.

Em Alcochete, o grupo espanhol contribuiu com um donativo inicial para a construção da loja, que a partir de agora funcionará de forma auto-sustentável através da venda, a preços reduzidos, de artigos Zara Home. Os lucros revertem para os projectos sociais da VilacomVida, a mesma instituição que, desde 2021, representa o Café Joyeux em Portugal.

Avenida Euro 2004 (Alcochete). Seg-Dom 10.00-22.00

