Sanimaia: um novo paraíso da decoração no centro de Lisboa

Depois de uma longa tradição na área da moda, parece que na Rua Castilho começa a desenhar-se um novo roteiro, desta vez voltado para a decoração e para os interiores. A mais recente novidade chama-se Sanimaia e é uma loja portuguesa há 30 anos no mercado. Se inicialmente se dedicou em exclusivo às casas de banho, hoje abrange toda a casa – do mobiliário aos pequenos objectos de decoração.

"Há seis meses, esta loja estava só no campo das ideias. Encontrámos este este espaço e achámos que era o sítio", explica Helena Maia, directora-geral da empresa portuguesa, que tem na Trofa o seu quartel-general, uma loja com 2000 metros quadrados. A norte há ainda outras duas lojas e ambas ficam no Porto.

Francisco Romão Pereira

Para a Rua Castilho, a Sanimaia trouxe uma amostra do seu catálogo. A decoração domina a frente da loja, com uma selecção de luxo de títulos das editoras Assouline e Taschen. Não é por acaso que o espaço está ultra perfumado – é que as velas são mesmo um dos ex-líbris da casa (logo a seguir às decorações de Natal que, com a abertura da loja tão em cima da quadra, acabaram por não vir para Lisboa). Baobab Collection, Onno ou a italiana Ortigia são as responsáveis pelos aromas que se sentem no ar. A Comporta, que agora também tem sprays para a casa, é uma das novidades.

Francisco Romão Pereira

Os vidros e cerâmicas são outras das estrelas, com representantes tão ilustres como a Lalique, a Bordallo Pinheiro, Les Ottomans ou a EDG. Numa loja que se divide de acordo com as divisões de uma casa, chegamos rapidamente à cozinha, com objectos impossíveis de ignorar. Falamos de tachos e caçarolas da Le Creuset, utensílios da Alessi e pequenos electrodomésticos Smeg. Nos têxteis, a selecção de marcas não é menos ambiciosa e vai da Missoni a produtores nacionais como a Habidecor e a Celso Lemos. Todo este mostruário devidamente complementado com peças bordadas à mão, incluindo alguns exemplares de bordado Madeira.

Francisco Romão Pereira

Conhecidos, até hoje, como os "alfaiates das casas de banho", como admite Helena, o segmento não podia ser deixado de fora. Para aqui, vieram alguns dos objectos mais notáveis do catálogo da Sanimaia, como o lavatório de quartzo rosa em destaque num dos expositores.

Francisco Romão Pereira

Nem a decoração de exteriores escapa a esta curadoria – a nova loja tem um pátio interior mobilado pela belga Tribù. Um prenúncio de uma agenda que a gerência quer ver preenchida de exposições, workshops e provas de vinhos.

Rua Castilho, 57C (Marquês de Pombal). 21 385 0241. Seg-Sáb 10.00-19.00

