Stetson: os chapéus americanos têm agora morada na Baixa

As lojas de chapéus já abundaram na Baixa lisboeta, mas as modas e os costumes encarregaram-se de ir apagando este acessório – das cabeças de quem ciranda pela rua e das montras – à semelhança do que acontece com muitas outras áreas do velho comércio especializado. Mas Rita Rua funciona em contraciclo. Descende de chapeleiros, fundadores da mítica Chapelaria Azevedo Rua, no Rossio, e há dez anos abriu a Chapelaria D'Aquino, uma chapelaria contemporânea na Rua do Comércio e da qual acabou por desvincular-se.

© Francisco Romão Pereira

O novo capítulo escreve-se agora na Rua Nova do Almada, onde abriu a primeira da marca norte-americana em Portugal e uma das poucas na Europa (há lojas Stetson em Londres, Amsterdão e em três cidades alemãs). Para Rita, esta etiqueta centenária é já uma velha conhecida. Muitos dos chapéus que lhe passaram pelas mãos eram Stetson, um nome forte o suficiente para ser instalado a título próprio numa zona nobre da cidade. "Já era algo em que pensava, mas é tão difícil encontrar um espaço em Lisboa. Até que a loja acabou por vir ter comigo", começa por contar Rita, agora com um novo sócio. Rui Guerreiro também faz parte da família – são cunhados – e partilha a mesma paixão pelos chapéus.

"Para mim, é uma marca que abrange tudo o que é importante num chapéu. Continua a ser clássica, mas com apontamentos de modernidade, e mantém a qualidade", continua. A loja é ampla o suficiente para oferecer uma visão geral e imediata do portfólio da Stetson. Há bonés clássicos em lã, como o best-seller Hatteras – um modelo de oito gomos também conhecido como paperboy –, os Trucker, especialmente populares entre os mais jovens, ou os Dockers, um sucesso recentemente, inspirados nos gorros de estivador. De fora ficam só mesmo os modelos Cowboy, mas não por muito mais tempo. Há uma leva deles a caminho de Lisboa.

© Francisco Romão Pereira

"Para quem gosta de chapéus, é a primeira marca que vem à cabeça", resume Rita Rua. Com um mês de porta aberta, é já possível fazer um balanço de quem mais entra, atraído por este acessório. As estatísticas entre locais e estrangeiros estão ela por ela. "Os portugueses gostam de chapéus. Uns porque têm aquela nostalgia de uma Lisboa antiga em que toda a gente andava de chapéu na cabeça. Outros querem comprar para começar a usar", acrescenta Rui.

A data de fundação está boa de ler, assim que se entra – 1865, ano em que John B. Stetson ergueu um império industrial em Filadélfia. A primeira de algumas histórias que é possível contar a partir de um simples chapéu. Noutro ponto da loja está um anúncio antigo, dos anos 40. Num outro, vemos a mesma publicidade aos Stetson, mas numa chapelaria da Rua do Ouro, em 1929. Moral da história: já na altura os lisboetas estavam habituados a encontrar os chapéus americanos à venda.

© Francisco Romão Pereira Rita Rua e Rui Guerreiro abriram a primeira loja da Stetson em Portugal

Mas a mais insuspeita das histórias é a que liga Sarah Elizabeth Stetson, a viúva do fundador, ao português Aleixo de Queirós Ribeiro, natural de Ponte de Lima e artista plástico reconhecido na sua época. Os dois casaram em 1908, matrimónio que durou nove anos, já que um acidente de viação acabaria por vitimar o aristocrata – também conhecido como 1.º Conde de Santa Eulália – na sua terra natal. Na nova loja da Stetson também encontra bibliografia para se informar melhor sobre esta novela transatlântica. Isso e chapéus que, por muito rica que seja a narrativa, continuam a ser a especialidade.

Rua Nova do Almada, 84 (Baixa). 961 819 407. Seg-Sáb 10.00-20.00, Dom 11.00-19.00

