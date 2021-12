Realizador João Botelho desenha instalação artística para o Castelo São Jorge

A partir de 18 de Janeiro, e durante um mês, os visitantes do Castelo de São Jorge podem assistir a “Sonho de Inverno”, uma instalação de luz, som e imagem que irá ocupar vários espaços do monumento.

Depois de O Ano da Morte de Ricardo Reis (2020), a adaptação para cinema do livro homónimo de José Saramago, e antes de Um Filme em Forma de Assim (2022), filme que está a preparar baseado no livro de Alexandre O’Neill Uma Coisa em Forma de Assim, João Botelho criou algo diferente.

Entre produções cinematográficas que adaptam obras da literatura portuguesa, o realizador desenhou uma instalação para o Castelo de São Jorge que pode ser vista entre 18 de Janeiro e 18 de Fevereiro de 2022. O Jardim Romântico, a Sala Ogival, as Praças de Armas do Castelo e o Páteo dos Fornos do Castelo serão as telas de “Sonho de Inverno”, instalação artística dividida entre luz, som e imagem.

A obra pode ser vista todos os dias entre as 19.00 e as 21.00, já depois do pôr-do-sol, e os bilhetes custam 5€. Mas a entrada é gratuita até aos 16 anos, inclusivé.

