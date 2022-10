Red Bull FrancaMente leva batalhas de rap português ao Capitólio

A final nacional do concurso acontece sábado, às 21.00, com Sam The Kid como anfitrião. Ainda há bilhetes à venda.

Avizinha-se um momento alto para a comunidade em torno do hip hop nacional. Após três fases de selecção e qualificação, que contou com mais de uma centena de candidatos, primeiro online, e depois em Lisboa (Tokyo) e no Porto (Plano B), a final do Red Bull FrancaMente acontece já no próximo sábado, no Capitólio, a partir das 21.00. O objectivo é encontrar a próxima revelação do hip hop nacional, numa prova que contará com o famoso formato de batalha e que terá Sam The Kid como anfitrião.

Restam 14 finalistas que vão dar provas de talento já este sábado à noite e, ao mesmo tempo, dar espectáculo. A eleição da próxima promessa do rap português vai caber a um júri composto por Eva Rap Diva, Perigo Público, Mundo Segundo, Gson do grupo Wet Bed Gang e Regula. Entre os critérios de avaliação estão a criatividade, o ritmo, o flow, a capacidade de improviso e o valor poético de cada participante.

Quem vencer nesta competição tem, desde logo, uma viagem garantida rumo à Cidade do México. É lá que vai assistir na primeira fila à Final Mundial do Red Bull Batalla, evento que nasceu em 2005, em Porto Rico, e que inspirou a versão portuguesa do concurso de rappers.

Pela primeira vez, esta competição nacional conta com bilhetes disponíveis para o público. As portas do Capitólio abrem às 20.00. Os bilhetes (plateia em pé) custam 10€.

Capitólio (Parque Mayer). Sáb 20.00. 10€

