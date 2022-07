Resistência e D.A.M.A entre as confirmações das Festas do Mar

Os festivais de Verão regressaram em força e as Festas do Mar, na baía de Cascais, não podiam ficar de fora. Depois de dois anos sem música, a 11.ª edição realiza-se num novo formato bipartido: primeiro nos dias 25, 26, 27 e 28 de Agosto e depois nos dias 1, 2, 3 e 4 de Setembro. Mais uma vez, as festividades dividem-se por dois palcos com mais de 20 concertos de artistas lusófonos, alguns já consagrados e outros emergentes. Vitor Kley, The Black Mamba, Os Quatro e Meia, Resistência, D.A.M.A, Cuca Roseta, Agir e a Sinfónica de Cascais são os cabeças de cartaz da edição de 2022. Todos os espectáculos têm entrada livre.

A primeira metade da programação das Festas do Mar arranca com o concerto de Diana Castro, no dia 25, seguido da actuação de Vítor Kley. No dia seguinte, a 26, o palco recebe Tiago Nacarato e, seguidamente, The Black Mamba. No sábado, 27, é a vez da baía de Cascais dar as boas-vindas a Beatriz Rosário, que antecede Os Quatro E Meia. O fim-de-semana termina a 30 com as actuações de Carolina de Deus e Resistência.

A música volta a Cascais no dia 1 de Setembro com Duque Província e, logo depois, os D.A.M.A. Filipa Vieira e Cuca Roseta assumem as rédeas do palco no dia seguinte. No sábado, 3, Luís Sequeira actua antes do concerto de Agir & Friends – “músicos em que acredito e que estão a começar”, segundo o artista português. A edição de 2022 termina com Luiz Caracol e a Sinfónica de Cascais que vai interpretar o Top 25 RFM. “Os músicos divertem-se imenso em palco porque é algo diferente do que fazem todo o ano”, partilha Nikolay Lalov, director artístico da Sinfónica de Cascais.

Mas há mais. Todos os dias, às 18.00, a música começa a soar no Palco Cascais, nas imediações da Cidadela de Cascais, num local ainda a definir. Este espaço foi pensado para dar a conhecer talentos em ascensão e novas vozes do mundo da música. Por aqui vão passar actuações de Pipa Maldonado (25), Mariana Mateus (26), Ivo Palitos (27), Matheus Paraizo (28), Carolina Leite (1), Also (2), Mia Lucas (3) e Luis Braz Teixeira (4).



“Fiquei muito feliz. Vivo em São João do Estoril há 20 anos, é a minha casa”, conta à Time Out Diana Castro, a artista que inaugura o palco principal desta 11.ª edição das Festas do Mar, a 25 de Agosto. Para dar visibilidade e apoio aos artistas locais, a organização do festival garante que os concertos de abertura ficam da responsabilidade de artistas cascalenses ou bandas “onde pelo menos um dos elementos é de Cascais”, explica Miguel Pinto Luz, vice-presidente da câmara de Cascais.

As Festas do Mar animam o Verão de Cascais há décadas, mas a primeira edição nos actuais moldes realizou-se em 2010. Desde aí já subiram ao palco ao lado da baía de Cascais nomes como Jorge Palma e Sérgio Godinho, Carolina Deslandes ou AnaVitória. “É o único festival de música do país totalmente gratuito que celebra a lusofonia”, orgulha-se Miguel Pinto Luz.

Festas do Mar. Baía de Cascais. 25 a 28 de Agosto, 1 a 4 de Setembro. Entrada livre.



