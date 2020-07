Restaurante Almeja, do Porto, vem até Lisboa para um pop-up no MISC by Tartar-ia

João Cura e Sofia Amaral Gomes, a dupla por detrás do Almeja, um restaurante de “casual fine dining” no Porto, vão começar a trabalhar cedo no próximo domingo, 19 de Julho, dia em que estarão em Lisboa para dar a conhecer um pouco do melhor que faz lá em cima. O pop-up vai acontecer no MISC, o restaurante mais novo da Tartar-ia, o projecto de Maria Calheiros Machado e António Lemos do Time Out Market. Ao todo, serão quatro menus, todos em horários diferentes.



A ideologia no prato será a mesma que servem no Norte, inspirada pelas viagens pelo mundo que os juntaram e definem, e uma maneira de apresentarem um bocadinho de tudo. O primeiro menu é o Manhã e dará a conhecer o seu brunch, bem diferente dos tradicionais menus do género. Inclui pão de fermentação lenta, manteiga caseira e geleia, ostra com kiwi, ajo blanco e funcho, panqueca com gamba rosa, ovo e molho holandês, french toast de brioche hokkaido, azeite e baunilha e remata com uma bola de Berlim bem recheada com presunto (35€ por pessoa, sem bebidas, 11.00-12.30).

A partir das 13.30, há o Menu Almoço, que se prolonga até as 15.30 e mostra os clássicos do restaurante. Começa com snacks de boas-vindas, há pão de fermentação lenta, manteiga caseira e azeite Angélica, cabeça de xara com escabeche e maçã, gamba rosa, ervas aromáticas e alho, peixe do dia, balchão e grão de bico, um prato de carne onde brilha o cabrito, com arroz carolino do Mondego e miúdos, e termina com um caril doce, com coco, manga e lima (35€).

À tarde, pode optar por uma Sugar Rush, que é como quem diz um menu apenas de sobremesas, com os doces da casa e ingredientes atípicos na hora do doce. São quatro: tomate, melancia e azeite, outra com couve-flor, chocolate branco e baunilha, o mesmo caril doce do menu de almoço mas aqui com manga, coco e pistáchio e ainda ananás com chai e mel (25€, 16.30-18.30).

O Menu Jantar, com opção de escolha do turno das 19.00 às 21.00 ou das 21.30 às 23.00, é semelhante ao do almoço.

O Almeja vai disponibilizar ainda, sob encomenda (até às 17.00 de 16 de Julho), o trio de Bolas de Berlim que faz parte da obra gastronómica do casal do Norte. Esqueça o creme pasteleiro tradicional que come na praia, aqui há bolinha de banoffee, de curd de limão e merengue italiano ou berliner de caril doce (3€ a unidade).

Convém reservar mesa através do email geral@almejaporto.com ou por telefone (22 203 8120).

Rua da Boavista, 14 (Santos). 19 de Julho, 11.00-23.00.

