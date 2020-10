Restaurante Almeja está de regresso a Lisboa para um pop up no Faz Frio

João Cura e Sofia Amaral, a dupla por trás do restaurante Almeja, no Porto, está de regresso a Lisboa para um pop up no Faz Frio, no Príncipe Real, a 18 de Outubro. Depois de uma primeira excursão à capital, que aconteceu no MISC by Tartar-ia em Julho, vão servir um brunch, almoço e jantar mais próximos do fine dining.

O brunch tem início às 11.00, “até porque é suposto ser tardio”. Iogurte, granola caseira e fruta da época; alho francês braseado, romesco e ovas de truta; shakshuka, ovo e pão de fermentação lenta torrado; pastrami de língua, brioche e pickle; e uma hokkaido french toast com chutney de ananás (€35/pessoa) é a proposta para abrir o apetite.

A partir das 13.00, servem o menu de almoço. Ao todo serão 11 momentos: abóbora hokkaido, cenoura, pevides e cogumelos, marmelo, tâmara, lardo e cereais; uma costelinha curada, mole e quinoa; cabeça de xara com escabeche e maçã; pão de fermentação lenta com manteiga caseira e azeite angélica; maitake, tupinambo e limão; uma mariscada, mauniére de toranja e algas; arroz negro de peixe com aioli e halofita; uma bochecha ao vinho com salsifis e vegetais completam o repasto. Para terminar, um tiramisu e o já conhecido caril doce (60€).

À noite, o jantar é servido a partir das 20.00, seguindo a mesma linha do almoço. O arroz negro de peixe, a cabeça de xara e a mariscada são alguns dos pratos estrelas que regressam às mesas dos clientes.

É obrigatória a reserva através do email geral@almejaporto.com ou através do 22 203 8120.

Rua Dom Pedro V, 96 (Príncipe Real). 18 Out, 35-60€. 22 203 8120.

