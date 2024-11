Embora o único Natal branco que muitos de nós terão seja a serenata aveludada de Bing Crosby, em algumas partes do mundo um Dezembro com neve é quase sempre garantido. O Canadá e a Islândia são escolhas óbvias para um Natal coberto de neve, mas já pensou em Brasov, na Roménia, ou em Lillehammer, na Noruega? Estes são dois dos destinos menos conhecidos (mas ainda assim com muita neve) para escapadinhas nesta época.

A operadora de ferries DFDS analisou 23 anos de dados sobre a queda de neve no dia 25 de Dezembro em 164 destinos europeus e reduziu a lista ao descobrir quais os locais menos procurados no Google.

Então, o que é que temos agora? Uma lista completa dos destinos de Natal branco mais subestimados, e no topo está Kiruna, a cidade mais a norte da Suécia!

Kiruna não só se gaba de ter 70% de hipóteses de neve no dia de Natal, de acordo com a DFDS, como também só regista cerca de 100 pesquisas no Google por mês e não está no radar de 88% dos britânicos inquiridos para o estudo.

Em segundo lugar ficou Lillehammer, reconhecido como o mais antigo destino de desportos de Inverno da Noruega. O mesmo país tem três outras entradas na lista: Oslo, Bergen e Stavanger.

Em terceiro lugar ficou Turku, a capital regional do sudoeste da Finlândia. Mas não pense que esta lista é só países nórdicos – continue a ler para conhecer o resto do top 10.

O 10 destinos menos conhecidos da Europa para um Natal branco

Kiruna, Suécia Lillehammer, Noruega Turku, Finlândia Tallinn, Estónia Innsbruck, Áustria Oslo, Noruega Bergen, Noruega Brasov, Roménia Stavanger, Noruega Lucerna, Suíça

