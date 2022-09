Revenge of the 90’s anuncia festas dedicadas aos anos 2000

Os organizadores das festas que recordam os anos 90 acaba de anunciar um novo projecto chamado Revenge of the 2000’s. A primeira edição pode chegar ainda este ano.

Pega-monstros, tamagochis, Batatinha & Companhia, Nonstop, os anos 90 marcaram uma geração. Para recordar esta década, a Revenge of the 90’s começou a organizar eventos repletos de nostalgia. Cinco anos depois da primeira data, em 2017, e de muitos bilhetes esgotados, a organização decidiu saltar uma década e criar um novo projecto dedicado aos anos 2000: a Revenge of the 2000’s. Desta vez, o foco está na “era digital, no MSN, numa viagem pela geração Morangos Com Açúcar e no apogeu de artistas como Britney [Spears], Avril Lavigne ou Green Day”, lê-se em comunicado. Ainda não há data para a primeira edição, mas os responsáveis revelam que pode acontecer já em 2022.

“Temos muito público que viveu os 90, mas a verdade é que quem viveu os 90 também viveu o auge do início dos 2000, para além disso existem muitos fãs da Revenge que na realidade nasceram nos 90 e vibraram com os 2000”, explica Paulo Silva, responsável pelo projecto Revenge of the 90’s. Tal como já acontece nas edições dedicadas aos anos 90, as próximas Revenge of the 2000’s devem contar com artistas convidados, brindes adequados à década e localizações reveladas apenas aos participantes, no próprio dia.

A festa que promete ser “a maior homenagem aos anos 2000”, tal como se pode ler nas redes sociais, ainda não tem datas marcadas. No entanto, “a organização deixa em aberto que em 2022 as pessoas possam ter o primeiro contacto com a experiência num momento ainda não revelado”. As próximas informações serão divulgadas através das redes sociais.

Por agora, a Revenge of the 90’s mantém a tour pelo país com datas em Vizela, a 17 de Setembro, em Santarém, a 8 de Outubro, e no Porto, a 19 de Novembro. Os bilhetes estão à venda online.

