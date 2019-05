Revenge of the 90's: Iran Costa, Ágata e vários arraiais grátis até 15 de Junho

A Revenge of the 90's já tinha apalpado terreno no campo dos arraiais no ano passado e este ano regressa em força entre 30 de Maio e 15 de Junho. O arraial de Santos Pa’Pulares está montado no Terminal de Cruzeiros de Lisboa e é protagonizado por nomes como Ágata, Iran Costa ou Mónica Sintra. Sempre de entrada livre.

Eles estão lá na passagem de ano. No Carnaval. Na Páscoa. Eles estão, basicamente, em todas. E também vão estar nos Santos Populares, numa parceria com a Regata de Portugal. À sardinha assada e à bifana juntam-se Iran Costa, no dia 30, seguido de um DJ set Sék Mintendes e no dia seguinte, 31, Ágata espalha o perfume de mulher antes de dar lugar ao grupo I Love Reggaeton e ao DJ Dresh.

No dia 1 de Junho é Mónica Sintra que faz as honras festivaleiras e para terminar, a 2 de Junho, há MC Gonçalo Roque, a festa Churrasquinho com a Banda Deixa Rolar e o Dj André Henriques e Dresh.

Até 15 de Junho, a Revenge of the 90's vai divulgando todas as semanas os cabeças de cartazes da semana seguinte, por isso o melhor é estar atento à página de Facebook.

+ O melhor das Festas de Lisboa 2019