Revenge of the 90s: o Circo Noventeiro vai ter mais bilhetes e convidados

Circo que é circo, ainda para mais dos anos 1990, tem de ter o palhaço Batatinha. As festas Revenge of the 90s fazem um ano e anunciaram uma edição especial, o Circo Noventeiro, no dia 23 de Fevereiro, com convidados musicais especiais. Esgotou em 12 horas e por isso chamaram António Branco, mais conhecido como o Palhaço Batatinha, para acalmar os ânimos: vão pôr mais bilhetes à venda e o espaço vai ser muito maior.

Quando se fala de Revenge of the 90s já sabe sabe que há histeria e um q.b. de mistério à mistura, afinal têm trazido de volta à ribalta grandes êxitos musicais. A localização desta festa, como sempre, é secreta, mas parece que o sítio que a organização tinha escolhido já mudou, para conseguirem vender mais bilhetes – os primeiros quatro mil já foram vendidos. “Ficou muita gente de fora e não podíamos permitir isso, por isso preparem-se, animem-se e comecem a escolher o outfit porque esta festa de anos, ninguém vai esquecer!”, anunciou o porta-voz da festa, o Batatinha, que também deverá fazer uma participação especial num segmento da festa.

O line-up musical, por enquanto, inclui Santamaria e a dupla de irmãos Anjos (que lançou recentemente "Para Longe") mas haverá uma terceira convidada feminina – nas redes sociais há apostas entre Ana Malhoa ou Rute Marlene.

As portas do sítio secreto, anunciado às 10.00 do próprio dia do evento por sms, vão abrir às 22.00. Depois há chuva de confettis, pega-monstros, ghostbusters. Leve calçado confortável.

