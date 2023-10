Revenge of the 90’s transforma-se em festival no próximo ano

A Revenge of the 90’s, a famosa festa que reúne os grandes êxitos da década de 1990, regressa no próximo ano, desta vez em formato de festival. Acontecerá em Lisboa, em Setembro, e promete “uma verdadeira viagem no tempo”, de acordo com o comunicado enviado às redacções.

Ainda pouco se sabe sobre o chamado Revenge Festival, apenas que terá “uma programação rica em artistas, vários palcos e actividades dos anos 90”. E que “será um festival com uma produção à dimensão disso mesmo”, ainda segundo a organização.

A mudança de conceito deve-se ao sucesso das mais de 100 festas realizadas e ao desejo de reinvenção dos “noventeiros”, garante Constança Castello Branco, directora de marketing da New Sheet, promotora do evento. “O público estava muito curioso com o próximo passo da Revenge”, diz.

Mais detalhes sobre o evento serão dados em breve. É ficar atento à página de Instagram da Revenge of the 90’s.

