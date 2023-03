Ritmos brega e comida a condizer na Musa de Marvila

No próximo sábado, a fábrica de cerveja recebe King Kami e Heidy Samantha para uma festa brasileira. Pedro Monteiro, da Tasca Baldracca, trata do jantar.

Os ritmos brega, estilo popular sobretudo por altura do Carnaval, vão pôr a Musa de Marvila a dançar, já no próximo sábado. A ocasião recebe o nome de Brega Agrega e conta com a curadoria das brasileiras King Kami e Heidy Samantha, vocalista na banda Pisada Nordestina, que prometem animar a pista. À semelhança do que aconteceu na primeira edição, no Verão passado, não vão faltar bailarinos.

Uma noite que quer dar a conhecer "a mais phyna cultura brega, desde a sofrência, o brega clássico, a variação techno, o arranjo com funk ou o hit mais recente", como a própria Musa deu a saber em comunicado. Heidy Samantha actua pelas 21.00. Só depois é que chega a vez de King Kami mostrar os seus dotes na cabine.

A garantir sustento (essencial numa noite que se espera de exigente do ponto de vista da jogação e do agachamento) estará Pedro Monteiro, da Tasca Baldracca. A cozinha abre a partir das 16.00, com petiscos variados, entre eles a esfiha de couve-flor tikka, o kofta de vaca (espetadas do Médio Oriente) com labneh e zaatar ou o camarão com maionese de Jack Daniel's.

Segundo a organização, esta será apenas uma amostra do que o brega pode trazer à Musa de Marvila. No Verão, é possível que esta festa seja adaptada ao formato de matiné, ao sábado ou ao domingo.

Rua do Vale Formoso, 9 (Braço de Prata). Sáb 16.00-03.00. Entrada livre

