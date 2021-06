Ritz inaugura piscina exterior aquecida em Julho e renova quartos com atelier português

Entrar pelo Ritz adentro, seja para dormir, para comer, beber um copo ou espreitar as lojas de luxo, é uma coisa que qualquer pessoa deveria fazer pelo menos uma vez. O edifício imponente projectado pelo arquitecto Porfírio Pardal Monteiro e inaugurado em 1959 é um ícone na cidade que se tem conseguido reinventar, modernizar passo a passo, mas mantendo o lado clássico que o caracteriza. Este Verão inaugura uma piscina exterior aquecida e apresenta desde já uma série de quartos renovados pelo atelier português Oito em Ponto.

A dupla de designers Artur Miranda e Jacques Bec ficou com a missão de renovar os quartos e suites do hotel ainda em 2019, mas a ideia nunca seria fazer uma modernização total, até porque não queriam privar os futuros hóspedes da história do Ritz. Preferiram, antes, “fazer evoluir as raízes do hotel em estilo e substância, estética e ambiente, para os hóspedes do século XXI”, explicam.

Assim, ao entrar num dos renovados quartos, não entramos num admirável mundo novo. Entramos num clássico com uma decoração nova, sim, mas esta não anula o que já existia – aliás, as cadeiras e candeeiros são reedições dos originais, o tapete inspirado numa das tapeçarias clássicas. Brilha, antes, a inovação em termos de iluminação ou som, com colunas Marshall na mesa de cabeceira e um enorme ecrã a pedir que se atire para o colchão e se deixe estar.

“O hotel sempre foi muito seguro de si, por isso não é surpresa que tenha definido os parâmetros para a sua própria modernização visionária e vintage”, afirma Artur Miranda, do atelier Oito em Ponto.

DR Um dos quartos já renovado pelo atelier de arquitectura Oito em Ponto

Se quiser pedir serviço de quartos, reservar uma mesa num dos restaurantes do hotel ou mesmo pedir ajuda com alguma questão do quarto, é tudo feito pela aplicação, onde existe um chat disponível 24 horas por dia, rápido e eficaz. As varandas generosas permitem avistar cidade e rio e têm mesa e cadeiras para aproveitar manhãs e finais de tarde com a luz que só Lisboa tem.

A grande novidade deste ano será, porém, a piscina exterior aquecida, associada ao spa (onde está a piscina interior, igualmente aquecida). Terá espreguiçadeiras e camas para passar o dia, assim como um novo bar e restaurante ao ar livre. O Ritz Bar ganhará também um novo e mais amplo terraço. A data expectável da inauguração será Julho, mas ainda sem dia certo.

No total, o Ritz Four Seasons Hotel Lisboa tem 282 quartos e suites e a modernização tem sido feita ao longo dos anos, sempre pautada pela discrição – o hotel fechou apenas quando foi obrigado, em Março de 2020, em virtude do primeiro confinamento, e pela primeira vez em 60 anos de história.

Fruto da pandemia, foram também obrigados a mudar o famoso brunch buffet dos fins-de-semana, servido a hóspedes e não hóspedes – cada reserva tem direito a uma mesa de apoio mesmo ao lado da sua mesa de refeição, com o seu próprio brunch buffet, além de se manterem as estações de comida feita no momento, às quais poderá ir com máscara e tentando evitar filas.

Além do restaurante Varanda, a parte gastronómica do hotel vai também de vento em popa, com o restaurante CURA, com o chef Pedro Pena Bastos aos comandos.

Ritz Four Seasons Hotel Lisboa. Rua Rodrigo da Fonseca, 88 (Marquês). Noites a partir de 560€.

