Rive Rouge volta a abrir portas com nova administração

O Rive Rouge reabre, esta sexta-feira, com uma nova cara. A discoteca do Cais do Sodré, sob a liderança de uma nova administração, promete preparar-se para definir um novo padrão para a vida nocturna desta zona da cidade. A equipa quer “transformar o Rive Rouge num local onde a música, a dança e a criatividade colidem em noites de fazer acelerar corações”, pode ler-se em comunicado.

A partir deste fim-de-semana, esperam-se noites novas e diferentes. Às sextas-feiras, o espaço recebe as festas Tête-à-Tête. Todos os sábados, Finesse convida outras festas a poisar no Mercado da Ribeira. O próximo conta com Sambinha Bom.

As mudanças não acabam aqui e o espaço da discoteca surge também renovado. Decorado com uma colecção de telefones antigos e projectado com detalhes em ferro e elementos industriais, o espaço converge na pista de dança, equipada com uma nova tecnologia de iluminação e som. “O nosso objectivo é criar um playground 'come as you are' onde nos possamos desconectar da semana de trabalho e focar-nos nas conexões humanas genuínas", explica um dos responsáveis do projecto Tête-à-Tête, no mesmo comunicado.

A partir de 9 de Outubro, Rive Rouge abre todos os dias, de segunda-feira a domingo.

Time Out Market, Praça D. Luís I

