Robbie Williams traz a Lisboa 25 anos de êxitos condensados num concerto

Robbie Williams regravou alguns dos seus maiores êxitos para o mais recente álbum, XXV, editado como forma de celebrar os 25 anos de carreira a solo (antes, houve Take That, lembram-se?). As novas versões de "Angels", "She's the One" ou "Rock DJ" estão num alinhamento que inclui uma mão-cheia de temas inéditos, e que vai ser apresentado ao vivo numa digressão europeia que passa pela Altice Arena, em Lisboa, a 27 de Março de 2023. É uma das mais de 20 datas da The XXV Tour, cujos bilhetes, para o espectáculo em Lisboa, são postos à venda a partir do dia 30 deste mês.



O valor dos bilhetes começa nos 48€, para o Balcão 2, e sobe até aos 80€ para a Plateia em Pé. O Balcão 1 terá bilhetes entre os 60€ e os 100€ e o Balcão 0 entre os 80€ e os 125€. Os maiores fãs do artista britânico, poderão ter acesso ao Inner Pit por 150€. Já a mobilidade condicionada terá bilhetes disponíveis no valor de 55€.



A última vez que os portugueses tiveram oportunidade de ouvir ao vivo “Feel”, “Candy” ou “Somethin' Stupid” foi em 2014, no Rock in Rio Lisboa. A espera foi de nove anos. Agora, há ainda a possibilidade de ver Robbie Williams cantar os temas originais – como "Disco Symphony", "More Than This" ou "The World and Her Mother" – presentes no álbum XXV, lançado no início deste mês, a 9. A organização promete um concerto com “grandes êxitos intemporais" acompanhado por "uma grande banda pop-rock”.

A The XXV Tour arranca a 20 de Janeiro de 2023, em Bolonha, e segue por 22 cidades europeias. Lisboa é a penúltima cidade a ser visitada pelo cantor e compositor de 48 anos. O último concerto acontece em Oslo, na Noruega, a 24 de Junho de 2023.



