Rock in Rio: Foo Fighters, The National e Liam Gallagher confirmados para 2021

Foo Fighters, The National e Liam Gallagher vêm a Lisboa em 2021. Os artistas, inicialmente confirmados para a edição de 2020 do Rock in Rio Lisboa, entretanto adiada, continuam a fazer parte do cartaz do próximo ano.

Foi através de comunicado que a organização do Rock in Rio fez saber, esta segunda-feira, que o britânico Liam Gallagher e os norte-americanos The National e Foo Fighters continuam a fazer parte do cartaz. A confirmação acontece em virtude do adiamento da 9.ª edição do festival, que teria lugar este ano, mas que passa agora para uma edição dupla extraordinária, em 2021 e 2022.

De acordo com a organização, todos os que tenham adquirido bilhete para 21 de Junho de 2020, data prevista para a actuação dos três nomes, terão o seu título automaticamente válido para o dia 19 de Junho do próximo ano, sem que seja necessária qualquer revalidação ou troca.

O mesmo acontece com quem adquiriu o passe para o primeiro fim-de-semana do festival, entre os dias 19 e 20 de Junho de 2021. Sobre os restantes artistas com actuações agendadas no Palco Mundo, a organização esclarece que, caso não seja possível confirmar nova data para o próximo ano, os portadores de bilhete para esse dia específico "poderão trocar o seu bilhete para uma data à escolha, efetuando um processo de revalidação do mesmo, ou solicitar o reembolso no prazo de 30 dias a contar da data da não confirmação."

As informações sobre os bilhetes para novas datas podem ser consultadas através desta página. O Rock in Rio Lisboa terá lugar nos dias 19, 20, 26 e 27 de Junho de 2021 no Parque da Bela Vista.

