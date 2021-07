Rock in Rio vai promover conversas online em prol de um mundo melhor

O novo Rock in Rio Humanorama vai juntar mais de 200 dinamizadores – entre empresários, artistas, executivos, académicos, parceiros e jovens inspiradores – para mais de 80 horas de conteúdos em prol de um mundo melhor. A programação, disponibilizada online entre os dias 14 e 17 de Setembro, inclui workshops, debates e reflexões para simplificar os temas mais complexos da sociedade.

“Este projecto une Portugal, o Brasil, e o mundo”, considera Agatha Arêas, vice-presidente da unidade de negócio de Learning Experience do Rock in Rio, que estreou em 2018 o seu primeiro projecto, a Innovation Week. A segunda edição ocorreu em 2019 e a terceira foi adiada por causa da pandemia.

Foi também a pandemia que provocou novas reflexões sobre o papel do ser humano num mundo incerto e desconhecido, o que levou o Rock in Rio a adaptar o conceito da Innovation Week para este Humanorama, lançando agora uma plataforma que permite alimentar a conversa de forma contínua e além-fronteiras.

Ao longo de quatro dias, a plataforma digital do evento será palco de entretenimento e diálogo entre vozes diversas do Brasil e de Portugal, com foco no desenvolvimento do ser humano. Nestas conversas inspiracionais, com tradução para língua gestual, vão participar nomes de diferentes áreas, incluindo artistas como Gabriel O Pensador, Marisa Liz, Fábio Porchat ou Alok, mas não só.

Tal como acontece na Cidade do Rock, a programação vai dividir-se por quatro palcos, ou neste caso canais: o “Sou” foca-se na sustentabilidade individual; no “Nós” exploram-se as relações interpessoais e o poder do colectivo; em “Somos” aborda-se a relação com o meio ambiente; e o canal de “Experiências de Aprendizagem” será dedicado ao streaming de workshops práticos.

Além dos conteúdos disponibilizados durante os quatro dias do festival, será também possível acompanhar o HumanoramaCast, um podcast de 11 episódios com mais conversas inéditas entre os participantes. A estreia está agendada já para o próximo dia 23 de Julho, com Agatha Arêas, Roberta Medina (vice-presidente executiva do Rock in Rio) e Luís Justo (CEO do Rock in Rio).

