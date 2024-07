Rodrigo Leão, Cara de Espelho e Carlão dão concertos grátis na Amadora

Foi em 1979 que a vila da Amadora se transformou em cidade. E é em Setembro que se assinala o aniversário do município que em 2024 celebra 45 anos, com mais um Amadora em Festa, de 5 a 15 de Setembro. O destaque vai para os concertos ao ar livre, mas o programa inclui dança, exposições, desporto e uma Festa do Livro.

Entre os dias 13 e 15, o Parque Central será o epicentro do aniversário, onde será montado o Palco Cidade. Os horários ainda não foram divulgados na íntegra, mas já se sabe que no primeiro dia, às 21.45, a Amadora recebe o espectáculo Voz, do Quorum Ballet, seguido de um concerto de Rodrigo Leão com o álbum Os Portugueses, que assina com Ana Vieira. Já no sábado, dia 14, é a vez dos Cara de Espelho, às 21.45, e de Carlão, a partir das 23.15. No domingo, 15, a partir das 19.00, há Orquestra Sinfonietta de Lisboa com o Coro Ricercare.

A música tradicional continua a marcar presença nas festas da cidade, com eventos que já fazem parte desta celebração e que acontecem no Espaço Fernando Relvas. Como o Dia do Alentejo (dia 7), a décima edição do Festival de Folclore (dia 14), o 38.º Festival de Bandas Filarmónicas (dia 15). Está ainda previsto o sétimo Encontro de Concertinas, a 7 de Setembro, no Anfiteatro do Parque Central. Também no Parque Central, realiza-se, de 13 a 15, o Festival “É um Encontro”, que dará palco à gastronomia do mundo e à diversidade cultural local.

No que diz respeito a exposições, está prevista a inauguração de “Variações sobre um tema. Obra gráfica de Maria Helena Vieira da Silva”, a 5 de Setembro, na Galeria Municipal Artur Bual; e de “(Re)conhecer Guida Ottolini (1915-1992): uma Ilustradora da «Tribo dos Pincéis»”, a 12 de Setembro, na Casa Roque Gameiro. Ao nível desportivo, conte com o primeiro Open Cidade da Amadora (de 4 a 8 Setembro), o Torneio de Ténis Cidade da Amadora (de 14 e 15 de Setembro), o VitalSport Decathlon (a 7 de Setembro) e o Passeio de Cicloturismo Estrelas da Amadora (a 15 de Setembro).

Ao longo das comemorações, destaque ainda para a IX Festa do Livro, que também se realiza de 13 a 15 Setembro, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos; e para a décima edição do projecto “Conversas na Rua”, que contará com mais trabalhos de artistas nacionais e internacionais na paisagem urbana da Amadora. Haverá ainda, claro, animação de rua nas estações de comboio da Amadora e da Reboleira, bem como na estação de metro Amadora Este.

Nota ainda para o dia do município, que se festeja no dia 11 de Setembro, no exterior dos Paços do Concelho, com o hastear da bandeira e uma sessão solene comemorativa do 45.º aniversário do município da Amadora, pelas 10.30 e 11.00, respectivamente. Mas, se não quiser perder pitada, o melhor é ficar atento: o programa completo será anunciado em breve.

Amadora, vários locais e horários. Grátis

