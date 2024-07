Há festa em Idanha-a-Nova com mais de 50 chefs ao longo de dez dias

É caso para dizer: Arrebita, Idanha-a-Nova, que nos próximos dias não vai faltar comida (nem festa). A celebrar os cinco anos do festival gastronómico que tem levado vários chefs a diferentes zonas do país, habitualmente longe das atenções mediáticas, o Arrebita Idanha Bio acontece este ano com mais de 50 chefs a cozinhar ao longo de dez dias, entre os quais os estão os estrelados Ljubomir Stanisic (100 Maneiras), André Cruz (Feitoria), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho), Pedro Pena Bastos (Cura), Arnaldo Azevedo (Vila Foz), João Sá (Sála) e Vincent Farges (Epur).

Integrado na Feira Raiana, que acontece há já quase 30 anos para promover a região, os seus produtos e as suas gentes, o Arrebita Idanha Bio, organizado pela Amuse Bouche, promete “uma gastronomia biológica a preços perfeitamente acessíveis”, como se lê na nota de imprensa que divulga o cartaz completo. Este ano, a feira tem como foco a sustentabilidade, sob o mote “Uma saúde, um planeta”.

Goncalo Villaverde

Entre 26 de Julho e 4 de Agosto, há chefs que até se podem repetir no cartaz, mas é garantindo que todos os dias os pratos serão diferentes e o evento começa logo em força com Joaquim Saragga Leal (Os Papagaios), Fábio Alves (Suba), David Proença (Volta do Mar), Rui Rebelo (Terraço Editorial), Filipe Manhita (Fortaleza do Guincho) e Filipe Rodrigues (Taberna do Mar). No dia seguinte, mantém-se em acção Joaquim Saragga Leal e a si juntam-se José Júlio Vintém (Tombalobos), Pedro Teles (150 gr), Fábio Gomes (Projeto Raízes), Artur Gomes (actualmente, chef consultor na Nestlé) e Mauro Loureiro (Sóce). O fim-de-semana termina com o já mencionado Gil Fernandes, Filipe Bilro (Larau), Nuno Martins (Numa), João Narigueta (Poda), Angélica Salvador (IN Diferente), Tiago Bonito (Palacete Severo), Nikita Polido (Celmar) e Hugo Candeias (Ofício).

A 29 de Julho, Verónica Catarino (Mar&Nada), Francisco Tomaz (Trinca), Diogo Martins (Xenia), Emídio Freire (Faina), Nathalie Inez (Sála) e Vincent Farges acendem o lume, seguindo-lhes, no dia 30, Renato Cunha (Ferrugem), Flávio Gonçalves (Javali), João Mourato (Quetzal) e Filipe Reguengos (Copo Largo). Na quarta-feira, dia 31, o chef de Vila Nova de Famalicão, Renato Cunha, continua a cozinhar, desta vez ao lado de João Simões (Casta 85), Filipe Ramalho (Páteo Real), Rúben Santos (Casa do Gadanha), Michele Marques (Mercearia Gadanha) e Hugo Brito (Boi-Cavalo).

O chef do Ferrugem continua a tratar do lume na quinta-feira, juntamente com Marcella Ghirelli (Cella) Hugo Guerra (Terraço Editorial), Daniel Costa e Napoleão Valente. Com o aproximar do fim-de-semana, o cartaz ganha força e Renato Cunha despede-se ao lado de Gonçalo Queiroz (Origens), Natalie Castro (Isco), António Nobre (M’ar de Ar), Lídia Brás (Stramuntana), Tomás Rocha (Bicho Mau), Daniel Estriga (Conceito) e Manuel Lino. No sábado, o menu é da responsabilidade da dupla do 100 Maneiras, Ljubomir Stanisic e Manuel Maldonado, além de André Cruz (Feitoria), Vitor Adão (Plano), Marco Gomes (Oficina), João Sá (Sála), Marlene Vieira (Marlene,) e Lídia Brás que se mantém no cartaz.

Por fim, o Arrebita despede-se ainda com Stanisic e Maldonado, além de Miguel Peres (Pigmeu), Alana Mostachio (Lully 1661), Duda Ferreira (Lupita), Arnaldo Azevedo (Vila Foz), Francesco Ogliari (Tua Madre).

Goncalo Villaverde

Cada prato terá o preço de 7€. Tendo o festival a certificação biológica – daí o Bio no nome –, há o compromisso de usar 90% de produtos alimentares com a mesma designação. O bilhete de acesso à Feira Raiana, que terá concertos de nomes como Maro, Sara Correira, HMB ou Resistência, custa 10€. De segunda a sexta-feira, o recinto funciona apenas entre as 18.00 e as 00.00, enquanto ao fim-de-semana a festa começa logo às 12.00 e estende-se até às 00.00.

