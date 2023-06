Rosa Pomar fez um casaco e convidou seis artistas para o bordarem

É a primeira peça de pronto-a-vestir de Rosa Pomar, razão mais do que suficiente para que o lançamento seja celebrado com muita arte à mistura. O Casaco 01 segue a simplicidade que rege a Retrosaria, mas ganhou sete versões bordadas.

O casaco foi apresentado ao público lisboeta na última quarta-feira. E não é um casaco qualquer. A lã de que é feito cresceu no Alentejo, proveniente das raças Campaniça, o Merino Branco e o Merino Preto. A lavagem e a fiação tiveram lugar na Beira Alta. As agulhas trabalharam no Minho, dando forma à primeira peça de pronto-a-vestir de Rosa Pomar e da sua Retrosaria. O processo, inteiramente rastreável, culminou na criação de um casaco de lã, disponível três tamanhos e dois tons de bege.

"O plano de criar uma peça de roupa pronta a vestir feita com um dos nossos fios já vinha de antes da pandemia, mas só este ano ganhou forma. Sentia que fazia sentido poder levar a lã das nossas raças autóctones também a quem não faz malha e, depois de vários anos a desenhar peças para serem tricotadas à mão, achei que podia aventurar-me", refere a autora em comunicado.

Enquanto guardiã das raças autóctones, Rosa Pomar acredita haver algo de inédito num projecto que começou no desenvolvimento do próprio fio para, no final, criar um objecto de moda. O passo seguinte foi ainda mais ambicioso – Rosa Pomar desafiou seis artistas têxteis a personalizar um dos seus casacos. O resultado são sete peças únicas (uma delas, bordada pela própria impulsionadora do projecto).

Isa Toledo, artista anglo-brasileira a viver em Lisboa, Graça Vieira, tricotadeira versada, Joana Caetano, que em 2009 criou a própria marca de peças bordadas à mão, Catarina Tudella, as mãos por detrás da Seda & Companhia, Béhen, a marca de moda da designer Joana Duarte baseada em processos de upcycling, e Hermínio Maio, curioso e colector informal de registos históricos das camisolas poveiras.

Os motivos e cores ficaram a cargo de cada artista convidado. Se Isa Toledo quis que o casaco reflectisse o amor que tem ao pão, Hermínio resgatou do passado os motivos que originalmente faziam parte da tradição da Póvoa de Varzim. Destaque ainda para a desconstrução de Graça Vieira e para a inspiração de Béhen no também tradicional bordado de Arraiolos.

Dos sete casacos bordados, três já foram vendidos (os de Hermínio, de Joana Caetano e de Graça Vieira). Os restantes continuam à venda na Retrosaria, com preços entre os 600€ e os 700€. O Casaco 01 custa 150€.

