Roupa sustentável e solidariedade enchem Mercado de Natal do Campo Pequeno

O Mercado de Natal do Campo Pequeno está de regresso entre os dias 29 de Novembro e 2 de Dezembro. São quatro dias recheados de presentes portugueses, com oficinas criativas e showcookings. Para esta edição, existe um passe solidário que ajuda as instituições Make a Wish e Operação Nariz Vermelho.

Com o Natal cada vez mais perto, os mercados não param de aparecer. Este já é um clássico na cidade e prepara-se para encher a arena do Campo Pequeno com mais de uma centena de expositores, todos de origem nacional. Moda, design, gastronomia, livros, brinquedos e decoração: há artigos para agradar todos os gostos e idades. Uma boa oportunidade para começar a antecipar a compra dos presentes para o sapatinho.

Este ano, a iniciativa volta a dar especial atenção às marcas sustentáveis, entre as quais estarão o Armazém das malhas, Só Fio, Ovelha Mãe, Fantasy Craft, Zouri Shoes e Mind the Trash.

Durante os dias de mercado, conte ainda com showcookings do Nutrichef Duarte Alves e da Yogurtnest, que vão ensinar a preparar uma ementa alternativa e saudável para esta consoada. A juntar, há Oficinas Criativas, como a de bordado sobre fotografia d' A Avó Veio Trabalhar (dia 29, 18.00) e ainda um concerto de Natal do projecto musical Piano com Alma (dia 30, 15.00).

Para a 9.ª edição do Mercado de Natal do Campo Pequeno, a organização criou um passe solidário com um custo de 5€, sendo que 2€ revertem a favor da Make a Wish e da Operação Nariz Vermelho. Além desta iniciativa, o evento conta ainda com a presença do projecto solidário Pinheiro Bombeiro, onde ao alugar um pinheiro está a ajudar os bombeiros portugueses. Edição de Cláudia Lima Carvalho

Campo Pequeno. Sex-Dom 11.30-21.30. Seg 11.30-20.30. Bilhete Diário (2€) Passe Solidário (5€).

