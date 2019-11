Alugue um pinheiro para o Natal e ajude os bombeiros

Está de regresso a iniciativa Pinheiro Bombeiro que lhe permite alugar uma árvore para este Natal, ao mesmo tempo que ajuda os bombeiros e o planeta.

A Pinheiro Bombeiro é talvez a melhor solução para um Natal um pouco mais liberto de culpa. Há dois natais que a Rnters – uma startup portuguesa e uma plataforma online de aluguer de tudo e mais alguma coisa – leva a cabo a Pinheiro Bombeiro, uma iniciativa que permite alugar pinheiros durante o Natal e devolvê-los ali por altura dos Reis.

Afinal, as árvores de Natal de plástico não são propriamente a coisa mais ecológica do mundo. E andar a comprar árvores a sério sem saber muito bem se acabou de contribuir para o desequilíbrio do ecossistema também não. A Pinheiro Bombeiro é uma forma ecológica de celebrar a quadra ao mesmo tempo que ajuda os bombeiros voluntários, o planeta e, porque não, a decoração para a época natalícia.

O aluguer (em www.rnters.com/pinheirobombeiro) custa 20€ e por cada pinheiro alugado revertem 5€ para a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários que assim poderá adquirir mais material profissional de combate aos incêndios. Depois de devolvido, o pinheiro é transformado em biomassa.

Os pinheiros em causa não foram cortados de forma aleatória. São, neste caso, resultado de desbaste, de forma a manter os terrenos limpos e prevenir incêndios. Este ano, os pinheiros usados são resultado da limpeza de um terreno da zona de Coruche.

A reserva pode ser feita online até 16 de Dezembro e há vários locais onde o pode levantar. O local principal, chamado o “Main Hub” ainda está por definir (já foi no Hub Criativo do Beato, a ver vamos), mas a Lx Factory, o Winter Market Stylista, o CCB e a Cascais Christmas Village são outros pontos de recolha associados à iniciativa. Se morar na Grande Lisboa ou no Grande Porto também há a possibilidade de pedir para ser entregue no conforto do seu lar. A devolução é depois feita no Main Hub nos dias 4, 5, 11 e 12 de Janeiro.

