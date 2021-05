Rua das Pretas de volta aos palcos para apresentar novo álbum

Primeiro concerto da digressão que dura até Outubro terá lugar na próxima quarta-feira, 26 de Maio, no terraço do Hotel Mundial.

O colectivo Rua das Pretas, liderado pelo músico brasileiro Pierre Aderne, está de volta aos palcos nacionais, depois de um interregno em que o projecto musical assumiu o formato de série televisiva, transmitida na RTP.

A digressão Um copo de fado, dois de Bossa Nova, título do mais recente álbum, vai percorrer o país entre Maio e Outubro. O primeiro espectáculo é já a 26 de Maio, no terraço do Hotel Mundial, em Lisboa. Seguem-se duas actuações a 3 e 4 de Junho, no Festival Palco 13, em Cascais. A 17 e a 24 de Junho, os músicos regressam à capital para um concerto num local ainda por anunciar.

O projecto musical de Pierre Aderne ganhou notoriedade quando as tertúlias musicais que se realizavam primeiro na Rua das Pretas e depois num palacete no Príncipe Real, passaram a ser abertas ao público. O músico juntava-se regularmente com outros músicos, ao sábados. Só no primeiro ano do projecto, em 2018, recebeu mais 140 artistas e perto de quatro mil participantes de 53 países.

Com a pandemia, os encontros continuaram a ter lugar no palacete do Príncipe Real, sem público, sendo transmitidos em directo.

Para assegurar o lugar, deverá escrever um e-mail para booking@ruadaspretas.com.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ A Rua das Pretas dobrou a esquina e levou vinho e bossa nova ao Coliseu