Rui do Barrote fecha por falta de acordo com senhorio. “Em princípio”, não será o fim

Primeiro teve de sair de Marvila por decisão do anterior senhorio. Agora, deixa a Penha de França pelo mesmo motivo. Rui do Barrote, o bem-sucedido restaurante de comida tradicional portuguesa, conhecido pelos grelhados, serviu esta sexta-feira o seu último almoço no local onde se encontra. “Não chegámos a acordo com o senhorio”, lamenta o proprietário Rui Silva.

Em Fevereiro deste ano, o crítico gastronómico Alfredo Lacerda visitou o espaço e atribuiu-lhe quatro estrelas (em cinco). “Junto à janela, o mestre da brasa vira costeletas à lagareiro e picanhas e maminhas como um saltimbanco a lançar massas nos semáforos. Não espere maronesas, nem porco de brasão alentejano, mas conte com proteína animal bem grelhada e no ponto”, escrevia na altura.

Além do churrasco, o especialista apontou outras duas razões para o sucesso do espaço, sempre cheio: a velocidade do serviço e os preços, que rondavam habitualmente entre os 12 e os 15€.

Questionado pela Time Out sobre uma possível abertura noutra morada, Rui Silva responde: “Ligue-me em Setembro”, mostrando a intenção de não deixar morrer o negócio. “Em princípio vamos abrir outro, mas ainda não há nada em concreto”, acrescenta.

+ Samba, cinema e mulheres a comandar a pista. Lisbon Sunset by Time Out entra na 2.ª semana

+ A partir desta sexta-feira, a rede GIRA tem seis novas docas