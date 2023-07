A partir desta sexta-feira, a rede GIRA tem seis novas docas

2987. É este o número total de docas de bicicletas GIRA que a cidade de Lisboa passa a ter a partir desta sexta-feira, 28 de Julho. Desde as seis da manhã que as freguesias do Beato, de São Domingos de Benfica, Benfica e Carnide têm seis novas estações que integram a rede de bicicletas municipais partilhadas, num total de 114 docas.

Os novos postos de acesso do Beato estão localizados na Avenida Infante D. Henrique, um no HUB Beato Poente (16 docas) e outro no HUB Beato Nascente (26 docas). Em São Domingos de Benfica, as novas docas podem ser encontradas na Rua de São Domingos de Benfica (16 docas) e na Rua Conde de Almoster (12 docas), enquanto que na freguesia vizinha, a de Benfica, há uma estação fresquinha na Avenida do Uruguai (27 docas). Por fim, em Carnide, há 17 novas docas no cruzamento da Avenida do Colégio Militar com a Rua Adelaide Cabete. No total, Lisboa passa a ter 152 estações.

A Câmara Municipal de Lisboa avança que até ao final do ano a cidade terá mais 500 bicicletas partilhadas, que se somarão às cerca de 1600 actualmente em circulação. Em 2022, foi registado um recorde de 2,6 milhões de viagens realizadas, “mais do dobro do ano anterior”, revela o município. Recordamos que, desde o passado mês de Maio, os portadores de passe Navagante têm acesso gratuito à rede de bicicletas partilhadas.

