Novo jardim de Lisboa é um anfiteatro verde com vista para Monsanto

Um terreno baldio em Benfica, entre as ruas Cláudio Nunes e Jorge Barradas, foi transformado numa zona verde com parque infantil e ginásio ao ar livre.

O Jardim Carlos Consiglieri é o novo espaço verde da cidade. Com 4315 metros quadrados, fica no coração de Benfica, atrás da Igreja de Nossa Senhora do Amparo e próximo do Palácio Baldaya. Foi construído como um anfiteatro, aproveitando o declive do terreno e ligando a Rua Jorge Barradas, a uma cota mais alta, à Rua Cláudio Nunes, em baixo, um percurso para se fazer de forma linear, graças a uma escadaria em pedra, ou serpenteando através das cinco rampas largas e de suave inclinação que ligam todo o jardim.

O atravessamento é importante: antes do início das obras, em 2021, este terreno baldio e abandonado, nas traseiras dos vários prédios que o envolvem, era utilizado como atalho pela população local. Agora, e desde que foi inaugurado pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques, na sexta-feira, 7 de Julho, além de servir para cortar caminho, é também um local de lazer. Há mesas e cadeiras de madeira, bancos de pedra, equipamentos para fazer exercício ao ar livre e um parque infantil com escorregas, baloiço e rede de escalada.

Francisco Romão Pereira/Time Out

Com relva, canteiros, arbustos e dezenas de árvores ainda em crescimento (há uma adulta), a sombra natural ainda não abunda no jardim. Mas os prédios que o rodeiam dão alguma ajuda a abrigá-lo nas diferentes horas do dia. Nas duas visitas que a Time Out fez ao espaço, não faltava quem se sentasse a descansar ou a conversar, quem se deitasse a ler, quem aproveitasse o novo espaço para passear o cão, nem quem aproveitasse o descanso dos adultos para brincar, fosse experimentando o parque ou jogando à bola.

Desenhado pelo gabinete F|C Landscape Architecture (o mesmo do Parque Ribeirinho Oriente), o jardim tem duas entradas: uma pela Jorge Barradas, junto à Associação Ajuda de Berço, de onde se avista o Parque Florestal de Monsanto; e outra, pela Rua Cláudio Nunes, pouco acima da zona pedonal e de esplanadas que cruza com a Estrada de Benfica, junto à Pastelaria Nilo (e ao futuro Cine-teatro Turim). Esta segunda entrada continua a parecer um atalho, uma vez que é preciso atravessar a zona coberta que serve de esplanada ao restaurante Doce Sabor dos Anjos (onde se mistura receituário português, brasileiro e africano). Não se acanhe, pode passar. O jardim está sempre aberto, não é vedado.

Francisco Romão Pereira/Time Out

Para requalificar este logradouro, a autarquia investiu 441 mil euros. Foi baptizado com o nome de Carlos Consiglieri (1933-2021) como homenagem ao humanista, pedagogo, olisipógrafo e político que, com uma forte ligação a Benfica – além de ter sido presidente da Assembleia de Freguesia, escreveu o livro Benfica Freguesia Saloia (Fonte da Palavra, 2012) em conjunto com a mulher, Marília Abel, que esteve ligada à Stimuli – Associação de Cultura e Artes de Lisboa, responsável pela Universidade Intergeracional de Benfica. Carlos Consiglieri foi também um militante anti-fascista, faceta a propósito da qual deu um longo testemunho em 2017 ao Museu do Aljube.



