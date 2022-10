Rumours: leve a bebida de casa, dos cocktails tratam eles

Este novo bar de cocktails em Alcântara tem as prateleiras praticamente vazias. Porquê? Quem leva as bebidas são os clientes.

Além dos cocktails de improviso, a outra especialidade do Rumours é passar despercebido. Numa das ruas pouco movimentadas de Alcântara, o novo bar tem o dedo de Stefano Zampieri. Aliás, um dedo é pouco. Depois de quase 20 anos a desbravar os mistérios da mixologia, primeiro em Itália, depois em Espanha e no Brasil e, mais recentemente, em alguns dos mais prestigiados bares londrinos, o mestre mudou-se para a capital portuguesa e montou o próprio negócio.

"Há algum tempo que já queríamos vir para Lisboa. Viver em Londres já estava a tornar-se pesado", começa por descrever o proprietário do bar, estrategicamente posicionado na parte de trás do balcão. A passagem por Londres inspirou-o a explorar um conceito ainda pouco visto por cá – as prateleiras do bar cumprem os serviços mínimos no que toca ao sortido de bebidas, cabe aos clientes trazerem as suas próprias garrafas. A prática é conhecida como BYOB (bring your own bottle, ou traga a sua própria garrafa).

© Mariana Valle Lima Stefano Zampieri

"É claro que um cliente pode entrar e pedir um mojito, mas isso seria muito aborrecido. O segredo é ir conversando com as pessoas, também para que surjam ideias de novas combinações. A meio da noite, elas já vão estar mais dispostas a arriscar", continua, em conversa com a Time Out. Atrás do balcão, Stefano nunca sabe o que o espera. Pede apenas que as garrafas venham seladas e que se evitem as bebidas mais cremosas e os sabores demasiado fortes. A partir daí, não há limites e o mixologista, que começou nestas lides com apenas 14 anos, está pronto para encarar qualquer desafio.

Não fomos despreparados e tirámos uma primeira garrafa do saco – vodka. Depois de uma entrevista introdutória, com vista a medir o gosto da audiência, as opções de combinação começam a saltar para cima do balcão. Se as espirituosas não abundam (ou, pelo menos, não estão todas à vista como nos bares convencionais), os restantes ingredientes chegam numa diversidade generosa.

"Vou preparar algo menos doce, então", assinala Zampieri. A partir de um elemento surpreendente, a rúcula, o cocktail nasce à vista de todos. Clara de ovo, xarope de ervas (com tomilho, alecrim e louro) e limão resultam num sour fresco e com um final herbal. Degustada e aprovada a proposta, servem-se os primeiros aperitivos.

© Mariana Valle Lima

A segunda garrafa surge em tom de provocação. É Baileys, uma das cremosas proibidas e que deixa antever um desfecho substancialmente mais doce. Stefano junta-lhe um pouco de Nutella, xarope de baunilha, um toque de vodka da garrafa anterior e um preparado de café. Tudo misturado no shaker e finalizado com canela, já no copo. "Também tinha funcionado com gengibre", acrescenta. O resultado é uma espécie de tiramisu de beber.

Vodca, rum e gin têm sido as bebidas mais trazidas pelos clientes do Rumours durante o primeiro mês de funcionamento. Por muito que goste de um cocktail preparado por Zampieri e volte a pedir uma segunda ronda, dificilmente o pedido será acatado. O objectivo é explorar sempre novas combinações e nunca repetir fórmulas, por muito vencedoras que sejam. Para ajudar à festa, há um manancial de xaropes e shrubs (preparados à base de fruta, açúcar e vinagre usados na coquetelaria).

Neste segundo capítulo, o dono do bar apresenta-nos uma das suas últimas receitas, um shrub de guanciale, whiskey e morango, aparentemente perfeito para adicionar a um cocktail com base de gin (a espirituosa foi gentilmente cedida por um dos clientes sentados ao balcão). Também o xarope de earl grey e a soda de toranja, perfeita para acompanhar a tequila, fazem parte da lista de truques que o mixologista tem na manga.

© Mariana Valle Lima

O Rumours ainda se está a adaptar ao espaço. Os interiores resultam de um do it yourself encabeçado por Alyne Regiori de Araújo, a mulher de Stefano, que inclui a transformação de uma primeira sala, com abertura prevista para o início de 2023. "Estamos avaliando a possibilidade de abrir um café de dia com drinks de noite", resume ainda o proprietário. A segunda sala ficará reservada às experiências personalizadas. Estas têm um custo de 25€ por pessoa e duas horas de duração. Durante esse tempo, além de muitas trocas de impressões, são servidos, pelo menos, cinco cocktails por pessoa. A marcação deve ser feita previamente através do site.

Rua das Fontainhas, 36 (Alcântara). 92 623 1297. Qui-Sex 19.00-01.30, Sáb 17.00-02.00. Marcações: www.rumourslisbon.com

