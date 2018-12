Sábado há Corrida São Silvestre e constrangimentos no trânsito

A 11ª edição da Corrida São Silvestre sai este sábado à rua e caso queira contornar o assunto saiba as ruas a evitar.

Entre as 17.00 e as 19.00 algumas vias da cidade vão estar cortadas para deixar os atletas passar. Damos-lhe os constrangimentos e o percurso caso decida motivar e bater palmas a quem prefere ir a correr.

Logo a partir das 06.00 não se passa de carro nos Restauradores e nas vias centrais da Avenida até ao cruzamento com o Largo da Anunciada. Ao meio-dia, a interrupção da circulação é estendida até à Rua das Pretas para veículos ligeiros e até à Rua Alexandre Herculano para os pesados.

A circulação viária no eixo central da Avenida da Liberdade só é totalmente fechada a partir das 14.00 e o mesmo acontece na Avenida 24 de Julho. No Marquês de Pombal não conte também com a saída do túnel em direcção à Avenida da Liberdade.

Tudo voltará ao normal quando passar o último atleta da prova que já medalhou nomes como Ana Dulce Félix ou Jéssica Augusto.

Agora anote o percurso da prova:

Avenida da Liberdade/Restauradores (partida) - Praça Dom Pedro IV (Rossio) - Rua Ouro - Praça do Comércio - Rua do Arsenal - Largo do Corpo Santo - Av. Ribeira das Naus - Praça Duque Terceira - Av. 24 de Julho. Retorno: Av. 24 de Julho - junto à Casa da América Latina/Palácio da Cruz Vermelha) - Av. 24 de Julho - Av. Ribeira das Naus - Praça do Comércio - Rua da Prata - Praça da Figueira - Praça Dom Pedro IV (Rossio) - Praça dos Restauradores - Av. da Liberdade - Praça Marquês do Pombal - Av. da Liberdade - Praça dos Restauradores (meta).

