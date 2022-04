Sabe o que é uma croquemboucherie? A resposta está na Estrada de Benfica

Foi a 2 de Abril que inaugurou a Marie-Thérèse Croquemboucherie, uma loja dedicada ao croquembouche, um doce francês que agora tem casa própria na Estrada de Benfica.

Pode não ser fácil para um português dizer ‘croquemboucherie’ sem travar a língua. Até porque é muito provável que nunca tenha tropeçado numa. Filipa Vitorino, a fundadora da Marie-Thérèse Croquemboucherie, quer que todos caiam de amores por esta receita típica francesa que faz torres de bolos semelhantes aos profiteroles, chamados choux. O país de origem é o mesmo, mas a receita é outra.

Filipa não tem experiência profissional na área da restauração, com excepção para o tempo em que fazia panquecas e café num hostel. Mas em casa, o gosto pela pastelaria “é desde sempre”. Foi, aliás, na sua cozinha que nasceu a ideia, com encomendas online, um negócio artesanal que começou por deliciar amigos e familiares. E Filipa continua a meter as mãos na massa, neste ‘one woman show”.

O forno está à vista de todos na nova loja e é daí que saem todas as suas doces criações, com destaque para o croquembouche, que em francês significa “crocância na boca”. A massa choux (massa carolina) é utilizada, por exemplo, em profiteroles ou sonhos. No entanto, aqui confecção é diferente: os croquembouche são assados, e não fritos, não levam fermento e incluem vários recheios feitos com creme de pasteleiro. Na Marie-Thérèse Croquemboucherie encontra sabores como pastel de nata, frutos vermelhos ou merengados. Os bolos podem ser comprados avulso por 1,50€ cada, mas as estrelas da companhia são as típicas torres croquembouche, feitas por encomenda, que podem levar entre 21 a 23 choux (34,90€) na versão mais pequena, 31 a 33 na torre média (44,90€) e 55 a 60 na grande (55,90€). Pelo menos enquanto Filipa estiver sozinha a tratar de tudo (entregas de encomendas incluídas), a Marie-Thérèse Croquemboucherie só abre ao público pelas 13.00, já que é durante a manhã, e ao final do dia, que Filipa trata das fornadas.

Se o negócio começou a ganhar forma na cozinha de Filipa, foi em Paris que se fez luz, durante um ano sabático, quando morou em Paris, trabalhou como au pair e aprendeu francês com uma freira que dava aulas a imigrantes. Na última semana experimentou a receita pela primeira vez. Depois, aprendeu a fazer tudo sozinha. Pesquisou, estudou muitos tutoriais, testou e ainda fez um “mini tour” entre Paris e Londres para provar – “foi a melhor parte”, diz sempre bem disposta.

De França, também trouxe a inspiração para a decoração da nova loja, que montou praticamente sozinha. “Só não pus o chão e o néon mandei fazer”, conta, referindo-se à lâmpada cor-de-rosa que nos saúda com um “Ooh la la!”. O acesso ao WC faz-se atravessando umas cortinas de plástico e um letreiro onde se lê Photo Booth. “Se a pessoa vai para o WC tirar selfies, porque não assumir?”, explica. Lá dentro encontra fotografias da casa real francesa, como um quadro com Luís XVI com a expressão “Le Trono”. Aliás, o nome do negócio é o mesmo do da filha da rainha Marie Antoinette. “Não quis que o fosse um cliché e escolhi o nome da única sobrevivente da família real, durante a Revolução Francesa.”

Neste espaço instagramável decorado em tons de pêssego e cor-de-rosa é também possível comprar éclairs (2,20€); chouquettes, igualmente feitos com massa choux, mas sem recheio (seis unidades 3,5€; 12 unidades 6€); ou paris–brest doces e salgados (3,80€-4,50€).

O negócio vai-se construindo passo a passo e o objectivo final é ter um espaço confortável com “brunch, chá das cinco e champagne”. Sim, aqui também se vende espumante para acompanhar a doçaria, um rosé da marca JP Chenet para beber com fruta e pedras de gelo e cuja garrafa é cor-de-rosa, a fazer pandã com o ambiente.

Estrada de Benfica, 261A. 93 446 6631. Ter-Sáb 13.00-19.00. Instagram: @marietherese.croquemboucherie

