Ao domingo, o Mama Shelter acorda mais cedo para brunchar

As noites no restaurante que vira discoteca têm sido animadas, mas agora também as manhãs de domingo prometem, com o novo brunch. Não é a única novidade no Mama Shelter: o rooftop, no nono piso do hotel, também já está a funcionar.

Quando abriu, no início do ano, o restaurante do hotel Mama Shelter não tardou a dar nas vistas: ora pela decoração irreverente, colorida e divertida, com um fresco do artista francês Benjamin Saillard (Beniloys) no tecto, uma mesa de matraquilhos no meio da sala, cerâmicas Bordallo Pinheiro e azulejos Viúva Lamego; ora pelas noites longas e animadas, com comida, bebida e muita música à mistura. Mas nem só de noite (e de selfies numa das casas de banho mais instagramadas da cidade) vive este espaço entre o Rato e o Marquês: desde meados de Março que, todos os domingos, a partir das 12.30 e até às 16.30, serve um brunch em formato buffet, com opções para todos – dos mais tradicionais aos mais arrojados.

No domingo em que a Time Out foi experimentar, a fila era longa à hora da abertura. Depois de espalhados pelas mesas, os grupos de amigos, as famílias e os casais de diferentes nacionalidades atiraram-se às travessas espalhadas pelo enorme balcão do bar convertido em buffet, onde conviviam todos os clássicos do pequeno-almoço almoçarado – pão, ovos, croissants, queijos, carnes frias, iogurtes e fruta – com tacos, crepes, tartelettes, saladas, pizzas, massas e outras especialidades quentes, frias e vegetarianas.

DR

Na zona dos doces, pratos de vários andares com profiteroles de chocolate, frutos vermelhos ou avelã competiam com copinhos de diferentes mousses, éclairs de chocolate branco e pistáchio, dónutes, brownies, blondies e um pão de ló bem molhado, para servir à colher. Para beber à discrição, sumos naturais, água aromatizada, leite, café e chá.

O brunch, assinado pelo chef Nuno Bandeira de Lima (que antes de se instalar no Mama Shelter passou pelas cozinhas do The Decadente, The Insólito e Infame) custa 35€ por pessoa. A reserva é aconselhada.

Outra novidade para descobrir no número 19 da Rua do Vale de Pereiro é o rooftop, no nono piso do edifício e com vista sobre a cidade. Abriu no arranque de Abril e serve comidas e bebidas da ementa Mama, com destaque para os snacks e finger food e para os cocktails de autor, de Diogo Petronilho Gomes (responsável pelo bar).

Rua do Vale de Pereiro 19. Dom-Qua 12.00-15.00 e 19.00-23.00. Qui-Sáb 12.00-15.00 e 19.00-00.00.

+ Os melhores brunches buffet em Lisboa

+ Olhó City Index 2022!