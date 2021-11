Sabores do mundo provam-se em Benfica nas próximas sextas-feiras

As gastronomias de Angola, do Bangladesh, da Malásia, de França, do Senegal, entre outras, vão estar representadas no Mercado de Benfica a partir desta sexta-feira no Mercado de Sabores Internacionais.

Esta é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Benfica, em parceria com a Mae's Food, que se dedica a ajudar ex-chefs profissionais que perderam o emprego durante a pandemia.

“A nossa principal actividade é a entrega de comida caseira, mas também participamos em eventos e iniciativas físicas para promover o seu trabalho e dar-lhes a oportunidade de vender a sua comida. É o que vai acontecer no Mercado de Benfica”, explica Olivia Bourkel, da Mae’s Food.

Além de ser possível assistir a uma apresentação destes cozinheiros, os fregueses podem comprar as refeições no momento ou encomendar estes e outros pratos no site da Mae’s.

O evento acontece nos dias 26 de Novembro e 3, 10 e 17 de Dezembro, às 11.00.

