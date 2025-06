Sala de Corte cai para 81.º no ranking dos melhores restaurantes de carne do mundo

A Sala de Corte, em Lisboa, integra o World’s 101 Best Steak Restaurants desde que este ranking foi lançado, em 2022. É caso único em Portugal. Nenhum outro restaurante nacional conseguiu entrar desde então – e, ora mais abaixo, ora mais acima, o Sala de Corte nunca saiu da lista. Este ano não é diferente: reveladas no sábado, 21 de Junho, as escolhas para 2025 incluem o restaurante do grupo Plateform, chefiado por Luís Gaspar. No entanto, a posição é a mais baixa das quatro edições da lista. Caiu 28 lugares, para 81.º.

Em 2024, a Sala de Corte tinha ficado na 53.ª posição. No ano anterior, em 34.º, a melhor classificação alcançada até agora. Em 2022, tinha iniciado o seu percurso nesta lista na 50.º posição. Ainda assim, os responsáveis pelo World’s 101 Best Steak Restaurants escrevem que “em 2025 a Sala de Corte consolidou a sua posição como o melhor restaurante de carne de Portugal”, dando conta de “uma experiência gastronómica excepcional que agrada tanto aos locais como aos visitantes”. “Continua a ser um destino imperdível”, sublinha-se.

O mesmo texto refere o compromisso do restaurante com a experiência dos clientes, em particular com a qualidade dos produtos. “O menu é uma celebração das carnes premium, com cortes da Península Ibérica, Austrália e Wagyu japonês. Cada bife é meticulosamente seleccionado e maturado no local, depois grelhado com mestria no fogo para realçar os seus sabores naturais. Pratos exclusivos como o Chuletón de Buey Gallego e o T-bone maturado a seco demonstram a dedicação do restaurante à excelência”, lê-se ainda.

Com referência ao interior “estiloso e contemporâneo”, o World’s 101 Best Steak Restaurants destaca a cozinha aberta, que permite ver o trabalho dos cozinheiros e acrescenta “um elemento teatral à refeição”. “A iluminação acolhedora e os assentos confortáveis criam uma atmosfera convidativa, perfeita tanto para jantares íntimos como para reuniões maiores”, continua o texto, apontando depois a carta de vinhos – “cuidadosamente seleccionada para complementar os sabores robustos dos bifes” – e o serviço “atencioso” e “experiente”, capaz de propor “combinações que realçam a refeição como um todo”.

©Duarte Drago Sala de Corte

No topo da lista está o argentino Parrilla Don Julio, em Buenos Aires, pelo terceiro ano consecutivo. No entanto, é Espanha o país mais representado no ranking, com quatro restaurantes entre os dez primeiros classificados e oito restaurantes no total (apenas dois dos quais em Madrid, estando quatro no País Basco, outro em Jimenez de Jamuz e outro em Tenerife). Pode ver a lista completa aqui.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp