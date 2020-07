Salas de cinema NOS abrem portas a espectáculos de comédia

Ana Garcia Martins, Gilmário Vemba e Hugo Sousa vão liderar as sessões do Comedy Club, em salas de cinema de Lisboa e de Matosinhos.

Durante os meses de Julho e Agosto, os Cinemas NOS do Colombo e do NorteShopping recebem espectáculos de stand up comedy conduzidos por Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce), pelo humorista angolano Gilmário Vemba e pelo português Hugo Sousa.

A cada sessão levam uma figura pública convidada, para uma conversa informal de 1h15, e o programa inaugura com Mónica Valle de Gato, que se junta a Ana Garcia Martins às 19.00 de 10 de Julho, no Colombo. No mesmo dia, mas às 21.30 no NorteShopping, Hugo Sousa é o anfitrião de uma conversa com Miguel 7 Estacas.

O programa ainda não está fechado, mas há mais nomes de humoristas convidados para os primeiros espectáculos. João Pinto (11 de Julho) e Luana do Bem (17 de Julho) juntam-se a Ana Garcia Martins na sala de Lisboa, enquanto que em Matosinhos, Hugo Sousa faz-se acompanhar por Miguel Neves (11 de Julho), Carlos Vidal (17 de Julho) e Joel Ricardo Santos.

Os bilhetes custam 12€ e podem ser adquiridos online ou na bilheteira dos cinemas.

