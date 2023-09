Salvador Martinha volta à cena com ‘PLIM’

Inês Aires Pereira junta-se ao humorista na segunda temporada de ‘PLIM’, que vai percorrer várias cidades do país entre Outubro e Novembro.

Primeiro chamava-se PLIM – Passa Lá na Agência, agora será PLIM – Tás Óptima. O espectáculo criado e protagonizado por Salvador Martinha estará de volta aos palcos para uma segunda temporada. Uma sátira ao universo dos conteúdos digitais que agora conta com a participação de Inês Aires Pereira.

Salvador Martinha é Plim, a directora de uma agência que gerencia a carreira de influenciadores digitais, com destaque para Van, a sua predilecta com quem está sempre ao telefone. A seu lado está, desde a primeira temporada, o seu fiel faz tudo Ron Ron (João Maria) e nesta nova temporada o público vai conhecer Van em carne e osso, que será interpretada por Inês Aires Pereira.

No Instagram, o actor e humorista (que recentemente integrou o elenco de Rabo de Peixe), faz uma introdução ao que se avizinha. “Depois do mega sucesso da campanha ‘Salsichona do ano’, Van apresenta-se na agência, ao vivo e cores, para debater o futuro da sua carreira como influencer. Plim e o seu fiel Ron ron têm um plano para a sua baby preferida. Será o melhor para ela ou para a agência? Uma coisa é certa, o caminho é sempre ”P´ra cima!”.

A peça irá passar pelo Centro de Artes de Águeda (13 e 14 de Outubro), pelas salas do Coliseu do Porto (16 e 17), Forum Braga (21), Coliseu dos Recreios (23 e 24), Convento de São Francisco Coimbra (2 de Novembro) e Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira (4 de Novembro).

Coliseu dos Recreios. Seg-Ter (23 e 24 de Out) 21.30. Bilhetes: 20€-35€

+ Culturgest recebe mais uma edição da TEDxLisboa

+ Capicua e Toy vão dar concerto gratuito no Campo das Cebolas