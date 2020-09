Sandes artesanais e pão de massa-mãe saem quentes desta padaria virtual do Uber Eats

Pão já não se quer só com manteiga e papo-seco já não satisfaz. As padarias estão na mó de cima, mostrando as técnicas antigas e pão do bom, e a Pica-Miolo veio juntar-se à tribo, afirmando-se como a primeira marca de pão e sandes artesanais virtual, disponível exclusivamente para entrega ao domicílio, em parceria com o Uber Eats.

Para barrar ou rechear a bel-prazer em casa, há pão artesanal de mistura (3,95€), de espelta e sementes (3,95€), de trigo (3,95€), de jalapeños e tâmaras, com formato mais arrendondado (4,50€), de trigo, carvão activado e sésamo, pronto para tostas instagramáveis em fundo negro (4,50€) ou de queijo da Ilha e cebola crocante (4,50€). Todos os pães da marca são feitos com farinhas de moleiro com massa-mãe e fermentação longa.

Depois há as picas, as sandes já recheadas, redondas, com combinações como o presunto, brie e nozes em pão artesanal de trigo (6,95€), a sandes de pastrami e coleslaw em pão de trigo (6,95€), a de salmão, queijo creme e molho de endro em pão de trigo com carvão e sésamo (6,95€) ou a de atum e kimchi em pão de trigo (6,95€). Para fazer pica-abaixo e ficar com a refeição concluída de uma assentada, têm sumos naturais ou a cerveja artesanal da Musa.

O novo conceito de padaria virtual partiu de um desafio lançado pelo Uber Eats. "A nossa aplicação quer desafiar os nossos mais de 5000 restaurantes parceiros a criar novos conceitos, utilizando os recursos e estruturas das suas instalações já existentes", afirma Mariana Ascenção, directora de comunicação da Uber em Portugal. "Estamos confiantes de que com a nossa capacidade operacional e tecnológica, podemos apoiar os nossos parceiros a dar resposta ao novo momento da restauração e encontrar soluções que vão ao encontro das preferências dos portugueses."

A Pica-Miolo está disponível apenas no centro de Lisboa e faz entregas entre as 09.30 e as 21.30. Até 29 de Setembro, em jeito de celebração do lançamento da marca, não se paga taxa de entregas em pedidos iguais ou superiores a 10€ (basta pôr o código PICAMIOLO antes de concluir a encomenda).

