Sangue Novo, desfiles abertos e design ucraniano. Vem aí mais uma ModaLisboa

De 8 a 10 de Março, a ModaLisboa regressa ao Pátio da Galé com as propostas de criadores nacionais e não só. Tome nota dos destaques da 62.ª edição.

O que dizer de um fim-de-semana que concentra eleições legislativas, Óscares em Hollywood e uma mão cheia de desfiles no Pátio da Galé? Talvez vá ser, no mínimo, concorrido. Entre os dias 8 e 10 de Março, a 62.ª edição da ModaLisboa volta a montar a passerelle para dar a conhecer as propostas dos designers nacionais para o Outono/Inverno que ainda está por vir.

O programa arranca, na verdade, um dia antes. As habituais conversas em torno da moda estão marcadas para quinta-feira, dia 7 de Março, e são de entrada livre. O painel de convidados está ainda por anunciar.

No calendário de desfiles, um dos destaques vai para um grupo designers ucranianos, pela primeira vez a apresentar colecções em Portugal. A apresentação resulta do protocolo assinado entre a ModaLisboa e a Ukrainian Fashion Week, evento suspenso desde o início da invasão russa, em Fevereiro de 2022. Depois de Londres ou Copenhaga, a Support Ukrainian Designers Initiative chega a Lisboa com Darja Donezz, Omelia e Nadya Dzyak.

Desfiles abertos e transmitidos online

Esta edição fica também marcada pelo regresso dos desfiles abertos ao público, no Terreiro do Paço. Serão dois – Dino Alves, que apresenta a sua colecção no dia 8 de Março, às 21.30, e Carlos Gil, no dia seguinte, às 15.00. Luís Buchinho, Luís Carvalho, Ricardo Andrez, Gonçalo Peixoto, Béhen, Valentim Quaresma e Kolovrat são outros dos destaques, com acesso apenas por convite. No entanto, todos os desfiles voltam a ser transmitidos em directo no site da ModaLisboa. De fora do alinhamento ficam nomes já habituais – Nuno Baltazar e Constança Entrudo.

No dia 8 de Março, serão ainda premiados os novos talentos da moda nacional em mais uma final do concurso anual Sangue Novo. O desfile dos seis finalistas está marcado para 8 de Março, às 17.30.

Pátio da Galé, Praça do Comércio, 10 (Terreiro do Paço). 7-10 Mar

+ Amor Fati: esta loja de segunda mão tem tudo e mais um par de texanas

+ Raquel Poço mudou-se para Alcântara e levou a natureza com ela